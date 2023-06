FC Nantes : un maintien miraculeux grâce à une victoire face à Angers cumulée à la défaite d'Auxerre

L'attaquant du FC Nantes Ignatius Ganago a inscrit son cinquième but de la saison en championnat et à n'en pas douter le plus important de sa carrière.

LE FC NANTES RESTE EN LIGUE 1 ! Dans une ambiance huit étoiles, les Canaris sont allés arracher leur maintien au bout d'un suspense irrespirable, ce samedi soir contre Angers (1-0). En ballotage défavorable au coup d'envoi de cette ultime journée de championnat - il fallait absolument que Nantes s'impose et qu'Auxerre n'en fasse pas de même dans le même temps : les partenaires de Pedro Chirivella sont allés chercher leur septième victoire de la saison, non sans mal. "A part le public qui a encore été incroyable et nous, il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait en nous", savoure l'Espagnol, tout sourire. "L'an passé, on a connu un titre avec la Coupe de France et, franchement, ça en vaut un", sourit Marcus Coco. L'envahissement de la pelouse au coup de sifflet final témoigne du soulagement de tout un peuple, ce soir.

ⓘ Publicité

"Le temps passait tellement lentement"

"On voulait les agresser, dans le bon sens du terme, dès le début", analyse Marcus Coco. Dans un stade à guichets fermés mais privé de son poumon, la tribune Loire, les Jaunes ont pris à la gorge la lanterne rouge. Asphyxiée, elle a fini par céder sur un but plein de sang-froid d'Ignatius Ganago, délicieusement servi par Ludovic Blas après un festival de dribbles. Quasiment dans la foulée, l'euphorie a parcouru les travées de la Beaujoire lorsque les portables ont reçu les notifications de l'ouverture du score lensoise.

La suite n'a été que souffrance et attente. Sur le reculoir, quasiment tétanisés lorsque la balle leur arrivait, les Jaunes n'ont cessé de céder du terrain. Mais cette fois ils ont tenu. "Au début, je regardais le temps, mais il passait tellement lentement que j'ai baissé la tête et j'ai attendu le coup de sifflet, raconte Quentin Merlin. A ce moment-là, je vois les supporters arriver. Je me dis : non, pas pour un maintien quand même ! Et direct, je suis rentré dans le tunnel avant d'aller fêter ça au premier étage. C'était incroyable."

À lire aussi FC Nantes : la méthode Pierre Aristouy décryptée par ses anciens joueurs

Vahirua, Diallo et maintenant Ganago

Après Marama Vahirua en 2000 et Mamadou Diallo en 2005 , c'est donc au tour d'Ignatius Ganago d'inscrire son nom dans la grande histoire du FC Nantes qui se sauve miraculeusement lors de l'ultime journée. "Je vous avais dit le week-end dernier et je l'avais dit aux joueurs que ce scénario était possible, rappelle Pierre Aristouy. Il se passe toujours beaucoup de choses lors de la dernière journée de championnat, ça a été le cas en Allemagne ou encore hier en Ligue 2." Elle attendra encore au moins une saison, cette antichambre de l'élite. Et ce n'est pas pour déplaire au quelque 29.000 spectateurs qui ont fêté jusqu'à tard ce dernier billet pour une Ligue 1 resserrée, la saison prochaine.

"On a envie de construire quelque chose de solide, de fort", a promis Waldemar Kita, qui a semblé usé lorsqu'il s'est exprimé pour la deuxième fois de l'année, peu après 23 heures. Le président de la Maison jaune a également confirmé qu'il allait s'effacer de plus en plus pour laisser la main à son fils. Avant de déclarer à demi-mot qu'il voulait conserver Pierre Aristouy sur le banc nantais. "On verra, lui a répondu à distance, le principal intéressé. Là je vais profiter de la douceur nantaise, en terrasse autour d'un verre et d'un plat que j'aime." Avec le sentiment du travail accompli, celui d'avoir éviter aux Canaris une troisième glissade en Ligue 2 dans leur histoire. Ouf.

loading