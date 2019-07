FC Nantes : un amical face aux Italiens du Genoa avant la reprise de la Ligue 1

Les Canaris poursuivent leur préparation d'avant saison. Après Divonne-les-Bains, les joueurs du FC Nantes vont passer cinq jours au Pouliguen pour parfaire leur condition physique et huiler leur jeu. A l'issue de ce stage, ils affronteront le club italien de Gênes, à la Beaujoire.

Il restait une inconnue dans le programme estival du FC Nantes. Elle est désormais levée. Lors de leur sixième et dernière rencontre amicale, avant la reprise du championnat, les Canaris affronteront le Genoa CFC. Le match est programmé le 2 août à 20 heures à la Beaujoire.

Deux clubs étrangers avant la reprise de la Ligue 1

Les protégés de Vahid Halilhodžić peaufinent leur condition physique, leurs automatismes et leurs schémas tactiques sous un soleil caniculaire. Pour leur dernier stage d'avant-saison, les Jaunes et Verts prendront la direction de la côte Atlantique pour cinq jours (29 juillet au 2 août). Au cours de ce séjour au Pouliguen, ils se testeront à deux reprises face au Stade Brestois, le 26 juillet à Saint-Nazaire, et le 30 juillet face au Sporting Gijon, à La Baule.

Pour ce qui est de leur dernier match amical, les Canaris retrouveront leur antre de la Beaujoire pour y défier le Genoa CFC. Ils finiront donc leur préparation face à deux clubs étrangers, histoire de vérifier que les coéquipiers de Valentin Rongier ont bien intégré les consignes tactiques et digéré la préparation physique de ce dernier mois. Neuf jours plus tard, le sérieux commencera avec un déplacement périlleux chez le deuxième du dernier exercice, le Lille Olympique Sporting Club.

Programme et résultats des matchs amicaux du FC Nantes