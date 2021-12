FC Nantes : un match soporifique et une qualification en 16es de finale de la Coupe de France aux tirs au but

On retiendra la qualification. Et pas grand chose d'autre. Dans un froid polaire, et malgré une équipe de départ qui ressemblait peu ou prou à celle alignée par Antoine Kombouaré en championnat, le FC Nantes a dû patienter jusqu'au bout de la séance de tirs au but pour valider son billet pour les 16es de finale de la Coupe de France face à un Sochaux qui s'est contenté d'attendre et de tenter d'exploiter les innombrables pertes de balles des Jaunes (0-0, 5 à 4 aux t.a.b).

"On aurait pu jouer deux jours, on aurait eu du mal à marquer"

Face à une formation contre laquelle les Canaris s'étaient jusqu'à présent systématiquement cassé les dents en coupes, les coéquipiers de Rémy Descamps, titulaire pour la première fois depuis son arrivée, ont eu le mérite de prendre le jeu à leur compte. Supérieurs dans tous les domaines, ils auraient rapidement pu prendre les devants si la frappe soudaine de Ludovic Blas, sorti sur blessure en seconde période, n'avait pas été détournée par Mehdi Jeannin (0-0 à la 4e). La seule tentative dangereuse, jusqu'à la 90e.

"On a réussi à être solide et développer notre jeu mais on a manqué de force et de qualité dans le dernier geste pour se procurer des situations franches et marquer, confirme Antoine Kombouaré. On aurait pu jouer deux jours on aurait eu du mal à marquer." L'entrant Osman Bukari, judicieusement lancé par Renaud Emond, a bien tenté de faire mentir son entraîneur, mais sa frappe tendue en toute fin de match est venue mourir sur le montant extérieur droit de la cage franc-comtoise (0-0 à la 90e).

Des penaltys travaillés à l'entraînement

La décision s'est finalement faite pendant la séance des tirs aux but. Ménagé à l'occasion de ce 32es de finale de la "Vieille Dame", Alban Lafont a observé son numéro 2 sortir le cinquième et dernier penalty de la séance, devant le kop sochalien. "On les avait travaillé à l'entraînement, souffle Descamps, plus à l'aise dans son exercice que dans le jeu où il a fait une frayeur à ses partenaires sur une relance ratée en première période. Je suis content, les mecs m'ont bien intégré et j'avais une bonne pression."

Bien que les Jaune et Vert n'aient pas été brillants, Antoine Kombouaré veut retenir "la bonne dynamique" de ses troupes avant le dernier déplacement de l'année civile, mercredi prochain à Saint-Etienne. En attendant, les joueurs seront devant leur téléviseur, demain soir, pour suivre le tirage au sort des 16es de finale et connaître leur futur adversaire contre lequel ils joueront, le 2 ou 3 janvier.