FC Nantes : un match XXL pour Ludovic Blas face à Brest, un doublé à la clé

Le FC Nantes a encore été très convaincant vendredi soir face à Brest (2-0) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Parmi les grandes satisfactions, Ludovic Blas, le buteur d'un soir, auteur d'un superbe doublé et en pleine confiance.

De gauche à droite, l'entraîneur nantais, Antoine Kombouaré, Ludovic Blas et Quentin Merlin.

Un match taille patron, certainement l'un des plus aboutis de la saison pour le FC Nantes. Face à Brest vendredi soir, les Canaris l'ont logiquement emporté (2-0). Une prestation pleine, que ce soit en défense avec les tauliers Nicolas Pallois et Andrei Girotto, au milieu de terrain avec la sentinelle Pedro Chirivella, mais aussi devant avec des buteurs au rendez-vous.

à lire aussi FC Nantes : victoire convaincante face à Brest (2-0), direction les quarts de la Coupe de France

Un doublé pour Ludovic Blas

Symbole d'une équipe en pleine confiance, Ludovic Blas a réalisé un match plein vendredi soir à la Beaujoire. Deux superbes buts, à la 25e et à la 53e minute de jeu, que le meneur de jeu ne doit à personne, si ce n'est à son talent brut. Sur le premier, après un long dégagement en cloche de Nicolas Pallois, le jeune joueur de 24 ans se retrouve seul face à un défenseur brestois. Derrière, son sens du dribble fait mouche, et l'attaquant enchaîne d'une frappe à ras de terre qui prend le contre-pied du portier breton, Gautier Larsonneur.

Ludovic Blas enchaîne ensuite en début de deuxième mi-temps avec une frappe somptueuse, à l'entrée de la surface de réparation. Autre registre, mais même destination, la balle finit en pleine lucarne. Nantes en profite pour faire le break. "J'en avais besoin, parce que j'étais un peu en manque de confiance dans le dernier geste ces derniers temps", confie Ludovic Blas après la rencontre. "Ce doublé, ça va me faire du bien".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Avec dix buts toutes compétitions confondues cette saison (sept en Ligue 1, trois en Coupe de France), le meneur de jeu dépasse désormais son compère Randal Kolo Muani au classement des meilleurs buteurs du FC Nantes cette saison. Une récompense personnelle qui ne doit pas occulter le reste, le plus important pour Ludovic Blas. "Cela nous fait surtout plaisir d'enchaîner les matchs, on a un bon groupe, tout le monde apporte un plus à l'équipe".

Encore deux compétitions à jouer

Après la belle parenthèse Coupe de France, qui n'est d'ailleurs pas encore complètement refermée, place au championnat, où le FC Nantes est là-aussi en bonne position. Les Canaris sont pour l'instant neuvièmes de Ligue 1, à trois points du quatrième, Strasbourg. Les Alsaciens qui sont d'ailleurs les prochains adversaires des hommes d'Antoine Kombouaré. Les Nantais se déplacent à la Meinau le dimanche 6 février, avec un objectif en tête : confirmer la bonne forme du moment.