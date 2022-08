FC Nantes : un nul dans la douleur face à Angers pour des Canaris très en dedans

Pour sa rentrée des classes, le FC Nantes a été très chahuté, ce dimanche après-midi par Angers. En dedans à l'image de Moussa Sissoko et de Marcus Cocoet désorganisés, les Canaris ramènent un point de Raymond-Kopa (0-0). Et ils peuvent remercier Alban Lafont qui a multiplié les arrêts.

Heureusement que le douzième homme a tenu son rang. Accueillis comme s'ils étaient à la maison par près d'un millier de supporters du FC Nantes, dont 700 dans le parcage, les Canaris ont ensuite eu les plus grandes peines du monde face à Angers, ce dimanche après-midi. Dans le mal en première mi-temps, à l'image de Moussa Sissoko ou de Marcus Coco, les Jaunes s'en sont remis à Alban Lafont qui a enchaîné les parades pour ramener un nul heureux du Maine-et-Loire (0-0).

La maladresse d'Angers a sauvé les Jaunes

Cela avait beau être un match de reprise, les Jaunes n'étaient pas tout à fait prêts. Leur recrue phare, Moussa Sissoko, non plus. Au déchet très important, les hommes d'Antoine Kombouaré y ont ajouté de la fébrilité, au point de mettre en confiance un Angers qui a effectué sa révolution à l'intersaison et qui débarquait dans son antre refaite sans aucun repère. Sans un Alban Lafont dans un grand jour qui a détourné cinq tentatives dans le premier acte, l'addition aurait pu être corsée pour un Nantes qui aurait pu (dû?) concéder d'un penalty sur une main de son numéro 17.

Avec le temps, on va s'améliorer et être de mieux en mieux.

Un poil mieux au retour des vestiaires, grâce notamment à un léger remaniement tactique, les coéquipiers d'Evann Guessand se sont procurés une très grosse situation. Mais la reprise de volée somptueuse de Ludovic Blas a été sortie par Paul Bernardoni. Un match de gardiens. Et à l'exception d'une tentative de Nicolas Pallois sur corner, la suite est restée compliquée pour le récent vainqueur de la Coupe de France qui ne doit ce match nul qu'à la maladresse scoïste dans le dernier geste. Et à la forme de son capitaine qui n'a fait qu'écoper.

"On a souffert mais on a pas lâché"

Le ressenti est différent dans les rangs nantais. Ce premier test en championnat pour les Jaune et Vert s'est conclu par "un bon match nul" dixit Antoine Kombouaré. "C'est un match où les deux gardiens ont été monstrueux, analyse le Kanak qui entame sa seizième saison sur un banc de Ligue 1. En première mi-temps, on a souffert mais on a n'a pas lâché et on n'a pas encaissé de but. Ensuite ça a été mieux, on s'est procuré des occasions. Mais comme toujours, ce qui est le plus dur, c'est de marquer et on n'y est pas parvenu. Ca sera à corriger." Pour autant, il n'y a "pas d'inquiétude", assure Nicolas Pallois.

"C'est nouveau pour eux comme pour moi mais je ne suis pas inquiet, confirme Moussa Sissoko, de retour sur les pelouses françaises après neuf ans d'absence.Avec le temps, on va s'améliorer et être de mieux en mieux. Les premières journées ne sont jamais faciles mais on se satisfait de ce point et il y a beaucoup de choses positives." Et pas mal de corrections à faire également à cinq jours d'accueillir un Lille qui n'a fait qu'une bouchée de pain d'Auxerre.