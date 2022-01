FC Nantes : un nul "équitable" pour des Canaris qui ont subi avant de dominer Monaco

Dans un stade quasiment vidé de sa ferveur en raison du retour de la jauge sanitaire à 5.000 spectateurs et sous une pluie battante, le FC Nantes a presque réussi à faire oublier ses nombreuses absents, ce dimanche soir. Presque. D'abord dominé par une AS Monaco elle aussi amputée de plusieurs titulaires dont Wissam Ben Yedder, les Canaris ont pris les choses en main et se sont procurés une demi-douzaine d'occasions. Sans pour autant les convertir. Un 0-0 "équitable" dixit Kombouaré.

Une défense à cinq qui a résisté à l'artillerie monégasque

Le rictus de Philippe Clément, qui effectuait sa première sortie sur le banc des champions de France 2017, s'est petit à petit effacé. Si l'AS Monaco a commencé fort en testant Alban Lafont dès la cinquième minute, il a ensuite eu du mal à percer la muraille à cinq en défense où Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Dennis Appiah ont joué juste. "On a été en difficulté dans les 25 premières minutes, a reconnu Pedro Chirivella. Jouer sur un terrain détrempé, c'est compliqué lorsqu'on veut faire des passes de 50 ou 60 mètres avec le ballon qui fuse."

On a trop manqué de justesse dans les centres et les dernières passes.

Bien que privés de ballon par la bande à Aurélien Tchouaméni, longtemps impérial au milieu, les Jaunes ont résisté et limité la casse. Même quand Samuel Moutoussamy ou Roli Pereira manquaient leurs relances et offraient des cartouches aux offensifs monégasques. "On n'a pas encaissé de but même quand on a été bien dominé par cette très belle équipe de Monaco, a souligné Antoine Kombouaré. C'est un nul assez équitablemême si on a eu les occasions en seconde période."

"On s'est trop précipité"

Après avoir subi les assauts monégasques, les Jaune et Vert sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, aidés par la bonne entrée de Sébastien Corchia. "_Si on avait fait une bonne première mi-temps, je n'aurais pas été obligé de le faire entre_r, a détaillé le Kanak. Mais c'est mon métier." Et ça a permis à Nantes d'évoluer un cran plus haut et d'être beaucoup plus concerné à la perte du ballon en témoignent les nombreux ballons grattés par Pedro Chirivella, Roli Pereira De Sa ou encore Samuel Moutoussamy.

Dans un jeu de transition rapide qui plaît tant à l'octuple champion de France, cette saison, les coéquipiers d'Alban Lafont ont eu les opportunités pour prendre l'avantage. Pedro Chirivella et Ludovic Blas en tête. "On a trop manqué de justesse dans les centres et les dernières passes", a regretté le numéro 5 nantais. "On s'est trop précipité, a embrayé Randal Kolo Muani. On a peut-être un peu manqué de lucidité et de calme dans le dernier geste." "Mais c'est un très bon point et ça nous permet de continuer d'avancer", poursuit Antoine Kombouaré qui s'attend à un match au moins aussi difficile dans cinq jours à Nice.