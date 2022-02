FC Nantes : un point et puis c'est tout face à Metz au terme d'un match sans saveur

Triste de bout en bout. Venu en Moselle avec l'ambition de franchir la barre des 40 points, synonyme de maintien, et de poursuivre leur marche en avant après leur victoire étincelante contre le Paris Saint-Germain, le FC Nantes s'est heurté au verrou messin. Sans solution, il concède un match triste match nul, ce dimanche après-midi, à trois jours de sa demi-finale de Coupe de France face à Monaco. Pire, les Canaris viennent peut-être de perdre Marcus Coco pour de longues semaines. Découpé par Vincent Pajot, l'ailier des Jaunes a quitté la pelouse, en pleurs, épaulé par le staff médical.

Metz refuse le jeu, Nantes bafoue son football

Le technicien messin a assisté au non-match des ses joueurs depuis la tribune de Saint-Symphorien. Regroupé en défense, l'avant-dernier de la Ligue 1 au coup d'envoi de cette rencontre s'est attelé à barrer la route au trio Blas-Kolo Muani-Bukari. Et puis c'est tout. En face, les Jaunes se sont cassés les dents. "On n'a pas été assez bon offensivement pour se créer des occasions, confirme l'adjoint d'Antoine Kombouaré, Yves Bertucci. _Par contre, j'ai bien aimé l'état d'esprit et l'engagement des joueurs face à une équipe qui défend bien depuis quelques matche_s."

Et effectivement, à part quelques tentatives difficiles de Ludovic Blas ou Randal Kolo Muani, tous deux remplacés en seconde période afin de les préserver pour la demi-finale qui se profile, les Canaris ont eu les plus grandes peines du monde à déstabiliser la défense des Grenats, très compacte. "Il nous a manqué la finition en attaque, avoue Nicolas Pallois. Mais ça reste un bon point. On sait qu'après les grosses victoires comme face à Paris, c'est difficile d'enchaîner. Encore plus chez un adversaire qui joue le maintien, on sait ce que c'est, on était à leur place la saison dernière. Ca reste un bon match." D'autant qu'il a fallu composer sans Moses Simon, Quentin Merlin ou encore Jean-Charles Castelletto, restés en Loire-Atlantique.

Vers une fin de saison pour Marcus Coco ?

Depuis le banc, Yves Bertucci a fait du Antoine Kombouaré. Propulsé en première ligne après que l'ex-technicien de Guingamp et Dijon a été testé positif au Covid-19, il n'a cessé de donner ses consignes et replacer ses hommes. "J'ai eu Antoine une fois avant la rencontre et il m'a dit : tu fais ton match, j'ai confiance en toi, confie son fidèle adjoint. On avait tout préparé." Tout sauf la grosse blessure de Marcus Coco en fin de rencontre qui a valu à son auteur, Vincent Pajot, d'écoper d'un carton rouge amplement justifié. "Je crains qu'il ne souffre d'une fracture du Perronet", lâche l'ex-entraîneur du Mans entre 2008 et 2009.

C'est le gros point noir de cette après-midi dominicale. Car en défense, Nantes a encore confirmé qu'il était redevenu très difficile à manoeuvrer. "J'étais presque en vacances, rigole Alban Lafont. On ne concède pas d'occasion et en plus on prend notre premier point en déplacement en 2022. Il nous permet de continuer d'avancer." Et de préparer sereinement la réception de Monaco, dans trois jours. "Il va falloir faire un match hors norme, dans la lignée de celui contre Paris pour se qualifier", professe Samuel Moutoussamy. Les quelque 34.000 spectateurs qui seront présents à la Beaujoire, ce mercredi, n'en demandent pas moins.