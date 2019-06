FC Nantes : un premier entrainement devant des supporters inquiets pour l'avenir du club

Nantes, France

Les sourires étaient de sortie, ce mercredi matin à la Jonelière, lors de la reprise de l'entrainement. 18 joueurs étaient présents mais seuls 16 se sont entraînés - René Krhin et Abdoulaye Touré ne sont pas encore aptes et ont bénéficié d’un programme spécifique. Sous un soleil estival, une quarantaine de supporters des Canaris ont assisté à cette première séance. Au programme, quelques photos et des autographes mais aussi beaucoup de questions autour de l'avenir du club, dont le projet de vente a été abandonné, mardi après-midi.

Dennis Appiah, seule recrue présente à la reprise

Vahid Halilhodžić a dirigé un groupe des plus restreints. Les deux Brésiliens, Andrei Girotto et Fabio ont été retardé par un problème d'avion et n'ont pu prendre part qu'à l'entrainement du soir. L'attaquant Kalifa Coulibaly, auteur d'une fin de saison en boulet de canon est actuellement à la Coupe d'Afrique des Nations et la dernière recrue du FC Nantes, Bridge Ndilu, participe actuellement à l'Euro U19 avec l'équipe de France. Seul Dennis Appiah, arrivé en provenance d'Anderlecht était présent aux côtés des coéquipiers de Valentin Rongier, en instance de départ mais toujours sous contrat avec les Canaris pour le moment.

Une quarantaine de supporters ont assisté à la première séance d'entrainement des joueurs du FC Nantes, ce mercredi à la Jonelière. © Radio France - Florian Cazzola

Derrière le grillage d'un des terrains de la Jonelière, une quarantaine de supporters sont venus encourager leurs protégés. Et si certains se montraient confiants sur les capacités du FC Nantes à réaliser une bonne saison, d'autres étaient beaucoup plus pessimistes. Dans les discussions entre passionnés, il était surtout question de mercato, de l'abandon du processus de vente du club et d’ambition pour la saison prochaine. "On a terminé la saison sur une superbe série, confie Elie venu avec son livre du FC Nantes couvert de dédicaces et son maillot floqué à son nom. Faut espérer que ça se passe bien. Je pense que les joueurs vont se donner et on va arriver à faire une belle saison."

"Il n'y a pas beaucoup d'ambition"

Assis sur un des bancs réservés aux supporters, Jean-Michel s'étonne du peu de joueurs présents sur le terrain. "_Si ils arrivent à ce maintenir avec ce groupe là, ça sera déjà pas mal_. Avec cet effectif là, on ne peut pas viser le top 10." Juste derrière lui, un autre supporter va dans le même sens. "A chaque poste, on perd un joueur important, confie Louis, venu avec un ami. En attaque, on perd Majeed Waris, au milieu de terrain on va peut-être perdre Abdoulaye Touré et Valentin Rongier, en défense on a vendu Diego Carlos et Ciprian Tătăruşanu est parti."

"A Nantes, on est habitué, regrette Liugi. On ne s'attend plus à grand chose, il n'y a pas beaucoup d'ambition." Comme Liugi, Pierre espérait que la vente du club se fasse. Mais au final, il est rassuré que le club ne soit pas cédé à un repreneur sans garantie financière. "Avec Kita ça ne passe plus avec les supporters même au niveau mercato, il n'y a plus d'ambition, lors des mercatos il veut toujours tout faire seul et au final ça marche pas. Mais pour l'instant, _il vaut mieux qu'il garde le FC Nantes avant de trouver quelqu’un qui est vraiment intéressé par le club et qui veuille le faire progresser_." Après près d'une heure d'entrainement, en salle de musculation, les joueurs sont ressortis aux côtés de leur entraîneur, Vahid Halilhodžić. Les supporters ont oublié quelques minutes leurs inquiétudes et en ont profité pour faire quelques photos et récupérer quelques autographes.