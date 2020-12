FC Nantes : un premier tiers de championnat décevant en trois maux

Le menu présenté par Christian Gourcuff, arrivé en urgence sur le banc nantais il y a un peu plus de 15 mois, était appétissant. Alléchant même. Le technicien breton, adepte du jeu pratiqué par ses illustres prédécesseurs, Jean-Claude Suaudeau et Raynald Denoueix, ambitionnait de remettre au goût du jour la vielle recette maison pour rassasier l'appétit de supporters lassés par près de deux décennies de disette. Pragmatique, le Finistérien de 65 ans s'était d'abord attaché à solidifier son équipe avant d'aspirer à mettre en place un jeu fluide et léché. Mais après cinq mois quasiment idylliques, la machine nantaise, qui fera face à Strasbourg, ce dimanche après-midi à la Beaujoire, s'est grippée. Et le début de saison confirme les nombreuses difficultés des Jaune et Vert à franchir un pallier et se hisser au niveau des objectifs du club.

Le visage sombre de la défense nantaise

Elle était le symbole d'une équipe qui flirtait alors avec le podium. La défense de fer des Canaris. Grâce à un Nicolas Pallois intraitable et un Andrei Girotto, descendu d'un cran au mois d'août 2019 à la surprise générale, méconnaissable, le FC Nantes avait écœuré Marseille, Montpellier, Lyon ou encore Nice pour ne citer qu'eux. Et n'avait encaissé que neuf buts en 12 matchs disputés. C'est moitié moins que cette saison à pareille époque.

"Défensivement, on est moins à la tâche, donc on prend forcément plus de vagues, analyse le capitaine de l'équipe, Nicolas Pallois qui espère voir encore plus de motivation et d'envie dans le visage des siens face aux Strasbourgeois. Après, on a peut-être plus le ballon, on se porte plus vers l’avant, mais on n’est pas forcément très décisif dans la surface adverse. Parfois on veut peut-être être trop beau, trop jouer et je pense qu’on oublie d’être efficace. C’est la première chose."

Lucide, Christian Gourcuff complète : "Savoir défendre c'est impératif, surtout si vous voulez jouer et espérer un bon résultat. C'est fondamental et c'est ce qui nous a fait défaut à Marseille, en premier lieu."

Une quête de régularité pour le moment vaine

Si les pensionnaires de la Beaujoire étaient les rois du suspense lors de la phase aller de la saison passée, ils sont désormais prévisibles. Intéressants en première mi-temps puis invisibles ensuite ou inversement. Les coéquipiers d'Abdoulaye Touré développent du jeu par séquences mais n'arrivent pas encore à se montrer réguliers. "On n'a jamais fait un match plein, regrette d'ailleurs l'ancien habitué du banc du FC Lorient. On a toujours eu des périodes où on a été défaillants ce qui nous empêche d’enclencher une dynamique positive."

Et il est difficile d'expliquer ces absences qui ont coûté bon nombre d'unités aux Canaris lors des 12 premiers chapitres de la saison. "Ce n'est pas un problème physique", balaye en tout cas Nicolas Pallois. Les statistiques athlétiques en témoignent. Les écarts en terme de nombre de sprints ou de kilomètres parcourus sont faibles. "Par contre, la différence, c'est dans la spontanéité et le timings des courses", observe Christian Gourcuff qui déplore des joueurs pas à leur meilleur niveau car certainement psychologiquement touchés par la tournure actuelle des événements. "C'est mental, confirme Sébastien Corchia. Maintenant, on a beaucoup analysé ce que l'on avait bien et mal fait. A nous de ne pas reproduire les mêmes erreurs et de bien débuter contre Strasbourg."

La FC Nantes n'a pris que 13 points en 12 matchs de Ligue 1 soit 6 de moins que la saison passée à pareille époque.

Des rouages grippés par un manque de communication

Cruciale sur comme en dehors des terrains de football, la communication peut transformer une équipe. Comme face à Lens. Après 45 premières minutes décevantes, joueurs et encadrants avaient su se remobiliser en échangeant dans le vestiaire et en pointant ensemble les manquements de l'équipe. "On s'est parlé et on s'est remis en question à la mi-temps", avait d'ailleurs déclaré le buteur maison Randal Kolo Muani à l'issue de la rencontre. Ça reste néanmoins insuffisant pour ce FC Nantes trop souvent à réaction, cette saison.

"Il faut que je parle encore plus au groupe même si ce n'est pas dans ma nature au départ, confie l'International français éphémère. Il faut que je fasse des efforts sur ça parce-que ça peut aider l'équipe. A nous de plus échanger sur le terrain pour plus gérer les matches et ne pas prendre ce petit but qui fait mal." Son capitaine ne le contredit pas.

Les deux joueurs tiennent toutefois à nuancer : "Après, ça ne sert à rien de trop parler. Il faut surtout agir sur le terrain". Il ne reste donc plus aux Jaune et Vert à transformer ces maux en mots. Plus facile à dire qu'à faire. "Ça fait quatre ans que je suis ici, tempère Nicolas Pallois. A chaque fois, on fait six bons mois et six mois catastrophiques. J'espère que ce sont ces six mois-là qui étaient mauvais et qu'on va repartir sur quelque chose de bien." Juste à temps pour intégrer la première partie de tableau qui n'est qu'à cinq points.