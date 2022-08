FC Nantes : un record de nouveaux abonnés pour un engouement jamais-vu depuis 15 ans

Le FC Nantes continue de surfer sur sa victoire en Coupe de France, le 7 mai dernier, et la qualification en phase de groupe de l'Europa League. Alors que le nombre d'abonnés avait nettement chuté, la saison passée, la courbe des détenteurs de cartes pour assister aux rencontres à domicile des protégés d'Antoine Kombouaré a soudain bondi. De 4.000 à 12.899 en seulement une saison. Un record depuis plus de 15 ans et la saison 2006/2007, ainsi qu'un engouement retrouvé, en témoigne les quelque 30.000 spectateurs attendus, ce samedi soir pour le premier match des Canaris dans leur antre, que le nouveau responsable des revenus grand public, Nicolas Checcacci, tente de décrypter. Entretien.

Des premiers prix abordables

Combien de nouveaux abonnés avez-vous enregistré pour cette saison ?

6.121 abonnés était le record de nouveaux abonnés sur une saison, en 2001/2002, et on en est aujourd'hui à plus de 7.000. Le record est battu mais, restons humbles, on part sur des bases qui étaient faibles puisque l'an passé il y avait moins d'abonnements à cause du fait qu'il ne portait que sur 12 rencontres [elle s'était déroulée en novembre et avait été très courte, ndlr]. En revanche, s'il y a un chiffre à retenir c'est que ça faisait 15 ans que nous n'avions pas eu autant d'abonnés.

Comment expliquez-vous ce nombre d'abonnés ?

Il y eu un engouement incroyable l'an dernier avec cette épopée en Coupe de France. Il y a aussi le fait que cette équipe a dégagé des valeurs incroyables, qu'il y a eu des matches à émotions fortes à domicile entre Paris, Lens, Rennes et Bordeaux. Le peuple jaune et vert a vécu des émotions et je pense que les gens ont vraiment envie de vivre ça tout au long de l'année. On surfe là dessus et s'il y a autant d'abonnés, c'est aussi car on a proposé des tarifs très abordables.

C'est-à-dire ?

Il y a différentes catégories dans nos abonnements [de 171 euros en Loire à 798 euros en Océane bas, ndlr]. En Loire et en Erdre, soit 13.000 des 35.000 places de la Beaujoire, le match est à moins de 11 euros. Cela veut dire que 30% du stade était ouvert à moins de 11 euros la rencontre et en Loire, 6.000 supporters se sont abonnés. On est un des clubs qui proposent l'abonnement le moins cher et surtout, nos premiers prix concernent beaucoup de places, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de stades. Le but était d'envoyer un message à nos supporters en leur disant : cette année, on veut de l'engouement, de la ferveur et on ne va pas profiter d'avoir fait une bonne saison pour augmenter les prix.

"L'idée est de remplir la Beaujoire avec les "Packs Europe""

Qu'en est-il pour les places européennes ?

On reste sur la même logique avec, pour les abonnés, un "Pack Europe" en Loire avec des matches à 19 euros et à 25 euros en Erdre [de 33 à 59 euros en Océane, ndlr]. Pour l'instant, il n'y a pas de match à l'unité mais si au 31 août, date de fin de commercialisation de ces packs, il reste encore des places, on les vendra évidemment match par match. Mais l'idée est de remplir la Beaujoire avec les "Packs Europe" qui sont disponibles en exclusivité pour les abonnés jusqu'à lundi. Et à partir de mercredi, le grand public pourra à son tour les acheter.

Êtes-vous conscient des critiques des supporters qui ont dû faire face à des problèmes sur le site pour réserver ces packs ?

Il y a effectivement eu un afflux de connexions le premier jour avec plus d'une heure d'attente sur le site internet. On est désolé pour les supporters qui ont fait face à des soucis techniques et qui ont du s'armer de patience. C'est pourtant quelque chose que l'on a essayé d'anticiper au maximum. On s'est dit : "Il y a eu des couacs l'an passé, comment peut-on faire pour éviter qu'ils ne se reproduisent à nouveau." Il y a malheureusement eu des petits dysfonctionnements mais on travaille dessus et je pense que la coupure liée à la Coupe du monde de football va nous permettre de travailler en profondeur sur nos outils techniques et réussir à fluidifier cela.

Avez-vous un objectif d'affluence à la Beaujoire cette saison ?

Nous étions à environ 22.000 spectateurs par rencontre, en moyenne. Évidemment, nous souhaitons faire mieux même si nous perdons de belles affiches avec les relégations de Bordeaux et de Saint-Étienne. Mais pour la rencontre face à Lille, il y aura entre 28.500 et 30.000 personnes au stade contre 24.000 pour cette même affiche, la saison passée.