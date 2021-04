FC Nantes : un réveil trop tardif face à un Lyon qui a croqué des Canaris plus que jamais en danger

Six mois sans la moindre victoire à domicile, une éternité. Face à un OL dans la course au titre, le FC Nantes n'a pas existé, ce dimanche soir. Malgré une réaction en deuxième période et une réduction du score de Nicolas Pallois, les Canaris enchaînent une quinzième défaite, cette saison.