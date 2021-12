FC Nantes : un rouge bête de Nicolas Pallois qui punit des Canaris à deux visages contre l'OM

A contre-temps et rapidement réduit à dix après l'expulsion de Nicolas Pallois, le FC Nantes est logiquement tombé face à l'OM, ce mercredi. Malgré une Beaujoire pleine, les Jaunes n'ont pas réussi à enchaîner une cinquième réception sans revers et glissent dans la deuxième partie de tableau.

Tout était réuni pour que le FC Nantes fasse un grand match et poursuive sa série d'invincibilité à domicile. Un stade quasiment à guichets fermés avec plus de 34.000 spectateurs, une pelouse en parfait état et un adversaire de taille, l'OM, un cador du championnat plus à la peine, ces dernières semaines. Nicolas Pallois en a décidé autrement. Magistral quatre jours plus tôt face au champion de France en titre, le défenseur de 34 ans a abandonné ses coéquipiers à la demi-heure de jeu après avoir écopé de deux avertissements évitables. Réduits à dix, les Canaris ont réussi à hausser leur niveau en seconde période, sans pour autant percer le verrou olympien. Cette cinquième sortie de rang sans succès contraint les Canaris à reculer dans la deuxième partie de tableau.

La défense nantaise prend l'eau, Nicolas Pallois coule

L'histoire se répète. Comme face au Paris Saint-Germain et Lille, les Jaunes d'Antoine Kombouaré ont très mal débuté leur seizième chapitre de la saison. Privée de ballon, l'arrière-garde nantaise n'a cessé de reculer. Ses interventions en retard à l'image de celle du numéro quatre nantais (0-0 à la 14e) ont offert une demi-douzaine de cartouches au maître à jouer marseillais. Mais Dimitri Payet n'arrivait pas à régler la mire et offrait un léger sursis aux Jaune et Vert.

Je suis d'autant plus en colère que sur les deux derniers matches, les joueurs expulsés sont des joueurs d'expérience.

Constamment en retard et sur le reculoir, la bande à Antoine Kombouaré a fini par craquer sur une nouvelle frappe de Gerson (0-1 à la 30e). Les secondes suivantes furent cauchemardesques. Dans la foulée de l'ouverture du score, Nicolas Pallois s'est fait sanctionner une seconde fois. Bêtement. Un tacle évitable sur l'ex-nantais Amine Harit dans le rond central (0-1 à la 32e). "On a beaucoup souffert en première période et je suis en colère parce que ça fait deux fois de suite qu'on a un joueur expulsé, peste le Kanak. Et je le suis d'autant plus parce que les deux fois, ce sont des joueurs d'expérience."

A dix, les Jaunes ont été plus mordants, sans être récompensés

Réorganisé au retour des vestiaires avec une défense hybride à cinq éléments, le FC Nantes a mis quelques minutes avant de sonner la révolte. Mais ils l'ont fait, face à un OM plus passif, sans pour autant mettre réellement en difficulté Pau Lopez. La faute à des approximations dans les centres ou les avant-dernières passes. Pendant ce temps, Lafont enchaînait les parades. Et à dix minutes du terme de ce choc, Randal Kolo Muani aurait pu tenter de remettre les deux équipes à égalité. C'était sans compter sur la vilaine intervention du défenseur olympien Alvaro (0-1 à la 78e). "Si ça avait été un autre attaquant, la décision de l'arbitre n'aurait pas été la même", lâche "RKM" en colère dans les couloirs de la Beaujoire.

C'est rare que je félicite mes joueurs après une défaite, mais ça été le cas ce soir parce qu'ils ont très bien réagi en deuxième période.

"Je suis frustré parce qu'on a beaucoup poussé en seconde période et on aurait peut-être mérité d'égaliser, de prendre un point", embraye Quentin Merlin, à nouveau titulaire. Sans victoire depuis cinq matches, les Jaunes sont en train de perdre le matelas acquis en début de saison. "Je suis un peu dégoûté parce qu'on voulait montrer un beau visage devant notre public face à un bel adversaire et on n'a pas réussi à le faire, souffle un Blas au visage fermé. Il faut réussir à passer à autre chose et ne pas rester dans la déception." C'est aussi le sens du message de son entraîneur : "C'est rare que je félicite mes joueurs après une défaite, mais ça été le cas ce soir parce qu'ils ont très bien réagi en deuxième période", analyse Antoine Kombouaré. Il faut maintenant être capable de faire un match plein. Contre Lorient, dès dimanche ?