FC Nantes : une affluence en berne à la Beaujoire et une campagne d'abonnements express

Avec 17.466 spectateurs de moyenne, l'affluence des matches du FC Nantes à la Beaujoire est en forte baisse. En plus du contexte sanitaire, les résultats et l'absence de campagne d'abonnement jouent un rôle certain dans cette désertion. Entretien avec le directeur de la billetterie.

Cela devait être une fête populaire et sportive après près de 18 mois de disette. Elle a été plus timide que prévu. Le 15 août dernier pour le premier match sans jauge au stade de la Beaujoire, seuls 12.054 amoureux du FC Nantes étaient venus garnir les travées de l'antre des Canaris et assister à un succès séduisant contre le FC Metz. Une affluence en berne, la plus faible depuis 1996 en Ligue 1, entre incertitudes liées au contexte sanitaire, colère des supporters à l'encontre de la direction, résultats décevants lors de la saison précédente et une campagne d'abonnements qui n'a pas encore débuté. Entretien fleuve avec Benoît Guillou, directeur de la billetterie chez les Jaune et Vert, optimiste sur le retour du public dans les semaines qui viennent.

Vers des recettes liées à la billetterie en recul de 15% ?

Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour mettre en place la campagne d'abonnement ?

La décision a été prise en même temps que les trois autres clubs concernés [Angers, Montpellier et Marseille, ndlr], courant septembre. Ce n'est pas une histoire de tard ou pas tard. On voulait être sûr que le contexte dans lequel on évolue est stable et nous permette d'envisager la suite de manière plus sereine. Là, on a considéré qu'on avait les éléments qui nous permettaient de nous projeter, d'où cette décision. On voulait une campagne d'abonnements, la plus normale possible sur la base de ce qui avait été fait l'an dernier, avec la possibilité de se faire rembourser s'il y a des restrictions sur les jauges. Pour le reste, on a fait dans le classique.

Quand va-t-elle débuter ?

Elle va débuter prochainement, mi-octobre, mais on n'a pas encore de date précise à fournir. Elle s'étalera probablement jusqu'à la fin du mois de novembre. Cette période, assez courte, est une contrainte mais elle est liée au fait qu'on lance cette campagne en pleine saison. Quant au fait de savoir combien il y aura d'abonnés, c'est assez difficile à dire. Nous étions sur une tendance à la baisse, la saison passée, pour autant, on a énormément d'attente des abonnés. On a vu les groupes de supporters, courant septembre, et ils sont impatients de voir la campagne débuter. Mais il y a aussi des incertitudes chez certains, pour plusieurs raisons, le pass sanitaire ou d'autres motifs qui leurs seront propres. On ne sait donc pas exactement le nombre d'abonnés que nous aurons.

La premier match à la Beaujoire, contre le FC Metz, s'est joué devant 12.054 spectateurs, la plus faible affluence depuis 1996 pour un match de Ligue 1. L'absence d'abonnement a-t-elle pesée sur les affluences du début de saison ?

Il y a de tout. On sait qu'il y a des personnes qui sont évidemment très dépendantes de ce qui est proposé sur le terrain. Pour d'autres, c'est un rendez-vous entre copains ou en famille pour passer un bon moment et par exemple, l'absence des vendeurs ambulants en début de saison a pu jouer. Contre Metz, le contexte sanitaire était très incertain, on a connu la jauge dix jours avant le match, il y avait des questions relatives au pass sanitaire. C'était évidemment une mauvaise affluence mais ce match est, je pense, hors contexte.

Cela vous incite-t-il a revoir vos objectifs à la baisse ?

Compte tenu du contexte, on a revu notre budget lié à la billetterie à la baisse de 15 à 20% par rapport une saison normale. Maintenant, on essaye de faire au mieux en proposant, par exemple, des tarifs adaptés et populaires avec 13.000 places en Erdre et en Loire à 9 euros, ou moins dans le cadre de tarifs réduits. On a aussi homogénéisé les tarifs pour les moins de 12 et 17 ans, à respectivement 4 et 7 euros.

Le record d'affluence de la saison à la Beaujoire a eu lieu lors de la réception de Lyon avec 23.177 spectateurs présents, lors de la défaite du FC Nantes. © Maxppp - Marc Ollivier

"La saison passée, nous étions à 7.800 abonnés, sur une tendance qui remontait"

Constatez-vous une tendance à la baisse, ces dernières saisons ? A quoi est-elle due ?

Il y a plusieurs choses. Il y a évidemment le sportif qui est la locomotive de tout pour un club de foot. Après, nous à la billetterie, nous essayons d'accompagner le plus possible les abonnés dans leur venue au stade, dans les services que nous pouvons leur mettre à disposition. Mais cette tendance était effectivement à la baisse, la saison passée, due notamment au Covid. Par contre, les chiffres étaient à la hausse l'année précédente. Ça oscille pas mal, ça dépend du sportif, du contexte.

Le nombre d'abonnés est cependant très loin de clubs comme Marseille (plus de 30.000) ou encore Lens (environ 20.000).

Hélas, on ne se pose pas de question aujourd'hui. Ça a été le cas dans les années les plus fastes quand le club jouait le titre et la Ligue des champions. Mais quand on prend du recul, c'est un chiffre qui oscille pas mal à Nantes. Dans les années 1990, on était en deçà du début des années 2000 où on était aux alentours de 20.000 abonnés. Ensuite on a connu la Ligue 2 qui a évidemment contribué à la baisse des abonnés. Le rebond en Ligue 1 a eu lieu mais pas dans les proportions qu'on a pu connaître au préalable. Et la saison passée, nous étions à 7.800 abonnés, sur une tendance qui remontait.

Les supporters vont-ils être confrontés à des tarifs exorbitants lors de la venue du PSG, comme cela a été le cas à Reims, Strasbourg ou encore Rennes ?

On s'adapte, on regarde par rapport à ce qui se fait dans les autres clubs et on regarde la manière dont les gens réagissent à la grille tarifaire que l'on propose. Cette dernière n'est pas la même pour un match contre Angers que face à Clermont. Celle de Bordeaux est aussi différente de celle de Paris. Mais je pense qu'on fait toujours en sorte de proposer des tarifs populaires et sur les derniers matches du Paris Saint-Germain, où les stars étaient déjà là, il n'y a pas eu d'excès de notre part. Cette année, le match est en février, les tarifs n'ont pas été décidés et la vente n'a pas eu lieu. Mais il est bon de rappeler qu'on fait partie des clubs qui proposons les tarifs les plus abordables.