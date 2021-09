FC Nantes : une attaque qui se régale et une confirmation du regain de forme des Canaris

Et de sept ! Sept buts en deux matches pour des Canaris jusque-là en délicatesse dans la finition. Devant quelque 19.670 spectateurs aux anges, le FC Nantes a été, comme face à Angers SCO, ultraréaliste pour enchaîner une deuxième victoire de rang. Portés par leurs éléments en forme, Ludovic Blas et Moses Simon en tête, les Jaunes ont surclassé un Stade Brestois bien triste et qui n'a toujours pas gagné la moindre rencontre en championnat, cette saison.

Un FC Nantes moins tranchant mais en maîtrise

Si Antoine Kombouaré avait décidé d'effectuer quelques changements par rapport à l'équipe alignée dans le Maine-et-Loire - Kalifa Coulibaly préféré à Osman Bukari tout comme Andrei Girotto face à Wylan Cyprien, le FC Nantes a paru quelque peu émoussé. "Il y a eu un peu de fatigue et c'est pour ça qu'on a eu 15 minutes un peu difficiles, a reconnu le capitaine Alban Lafont. Mais on savait qu'on allait avoir des occasions, on a réussi à marquer et ça a été plus facile."

Malgré le score, je ne suis pas resté tranquille sur le banc, peut-être parce que j'avais envie de voir mes garçons faire plus et mieux.

Passé de très maladroits à cliniques en l'espace de 15 jours, les Canaris ont converti leur première occasion au terme d'un nouveau déboulé de Moses Simon dont la frappe a été repoussée sur un Ludovic Blas qui n'en demandait pas tant pour porter son compteur à quatre réalisations (1-0 à la 26è). Malgré quelques largesses défensives avant la pause, les Brestois n'ont pas réussi à approcher de la cage d'Alban Lafont.

"On ne peut pas se reposer sur nos lauriers"

Le début de seconde période a été un copier-coller du match contre le FC Metz. Les hommes d'Antoine Kombouaré ont pris le large dès leur retour des vestiaires grâce à une frappe chirurgicale de Pedro Chirivella à l'entrée de la surface de réparation (2-0 à la 54è). Dans la foulée, l'international malien Kalifa Coulibaly a enfoncé le clou, bien trouvé par Moses Simon, auteur de sa sixième passe décisive, un record en Europe (3-0 à la 57è).

On n'est pas une équipe qui domine ses matches à 100% mais on essaie de gérer du mieux possible nos temps faibles.

"Malgré le score, je ne suis pas resté tranquille sur le banc, peut-être parce que j'avais envie de voir mes garçons faire plus et mieux", a confié Antoine Kombouaré. C'est vrai, tout n'a pas été parfait. Le but encaissé sur une des seules situations des Finistériens (3-1 à la 66è) témoigne des progrès à réaliser en défense. "On n'est pas une équipe qui domine ses matches à 100% mais on essaie de gérer du mieux possible nos temps faibles, a admis l'ex-portier de la Fiorentina. Mais on ne peut pas se repose sur nos lauriers vu ce que l'on a vécu la saison passée. On ne peut pas se dire que ça va être facile." C'est pourtant l'impression laissée par le FC Nantes, surtout quand les joueurs, des défenseurs aux attaquants, affichent ce niveau. Alléchant.