FC Nantes : une défense décimée et à repenser pour conserver sa solidité à la Beaujoire

Privé de trois défenseurs dont Nicolas Pallois, ce samedi soir face à Lille, l'entraîneur du FC Nantes va devoir repenser sa défense et peut-être même changer le schéma tactique qui porte les Canaris à la Beaujoire depuis le début de l'année. "On va trouver les solutions", promet Antoine Kombouaré.

Cinq petits buts encaissés en 2022 en 9 rencontres. Si le FC Nantes est la troisième meilleure formation du championnat à domicile et est imbattable depuis plus de trois mois à La Beaujoire, sa défense n'y est pas étrangère. Le changement de système opéré par l'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré, non plus. Mais à l'heure d'affronter le champion de France en titre, Lille, ce samedi soir, la question de conserver ce système qui a montré ses failles face à Troyes mérite d'être posée. D'autant que l'octuple champion de France sera amputé de trois défenseurs, dont son taulier Nicolas Pallois qui réalise à 34 ans, un de ses meilleurs exercices en jaune et vert. Un casse-tête. Vraiment ?

Andrei Girotto, le remplaçant naturel

Il est le seul joueur de champs nantais à avoir été systématiquement titularisé en Ligue 1 depuis le début de la saison. D'abord dans l'entrejeu aux côtés de Pedro Chirivella avant de faire des piges un cran plus bas, afin de combler les absences. Deux saisons après s'être découvert un talent certain à ce poste, une des bonnes trouvailles de Christian Gourcuff, Andrei Girotto devrait épauler Jean-Charles Castelletto. Auteur de 83 duels aériens gagnés - il est troisième de ce classement spécifique- et de 51 interceptions - une de plus que Pallois -, le Brésilien est le remplaçant naturel du numéro quatre en défense. Un choix de circonstance qui va avoir des répercussions. "Forcément, le fait que Nicolas Pallois soit absent, il va falloir revoir notre manière de défendre, lâche Kombouaré. C’est le lot de tous les entraîneurs qui ont des joueurs importants qui sont absents. On va trouver les solutions. On va être capable de suppléer cette absence."

On a vécu ce genre de grandes émotions, je m’attendais à une petite baisser de régime. Ça arrive.

À Troyes, la bande à Blas a bafoué son football. "C’est parce qu’on n'a pas défendu ensemble, rétorque le Kanak. C’est une question de "bloc équipe", qui nous permet de mieux récupérer les ballons et les utiliser. Il n’y avait pas qu’un manque de distance, il a aussi manqué d’engagement, de détermination dans l’impact, dans les duels. J’aurais aimé voir mon équipe rester au niveau qu’on a eu en février. Mais quand on a vécu ce genre de grandes émotions, je m’attendais à une petite baisse de régime. Ça arrive." Surtout à l'extérieur. Le choix tactique de conserver une défense à cinq éléments serait donc étranger à ce coup d'arrêt.

Bukari en piston droit, un redite du choc face à Paris ?

Outre celle de Pallois, les absences cumulées de Sébastien Corchia et Charles Traoré, changent néanmoins la donne. Sur le banc, les possibilités ne sont pas légions. Seuls Fabio, à peine remis de son entorse à la cheville, et le jeune Abdoulaye Sylla qui a vécu une première délicate face à l'OGC Nice, le 14 janvier dernier, postulent à une place dans une arrière-garde composée de trois joueurs.

Quand le coach m’a dit que j’allais débuter piston droit, je n’ai pas douté.

À moins qu'Antoine Kombouaré ne recycle l'idée de placer Osman Bukari dans un rôle de piston droit, idée concluante face au leader parisien. "À la Gantoise, j’évoluais déjà dans cette position mais sur le côté gauche, confie le principal intéressé, prêté par le club belge. Quand le coach m’a dit que j’allais débuter dans ce rôle, je n’ai pas douté. Il m’a dit que je devais multiplier les courses, faire beaucoup d’efforts. Ce n’était pas vraiment différent pour moi. Malgré tout, je préfère avoir un rôle plus offensif."

"Dans ces cas-là, il faut s'adapter, lâchait Alban Lafont dans les couloirs du stade de l'Aube. Il y a des joueurs qui sont là et qui vont montrer tout leur potentiel. C'est le bon moment pour eux." Quasiment mot pour mot le message d'Antoine Kombouaré à ses protégés. "On a confiance en ce groupe et aux garçons qui vont être présents", assure celui pour qui la clé du match sera avant tout la fraîcheur face à des Lillois qui sortent à peine d'une élimination en Ligue des Champions. "Et puis entre Jean-Charles, Andrei qui s'entraîne bien depuis jeudi, Quentin et Dennis, nous avons de quoi faire en défense, rassure Osman Bukari. Ca nous permettra d'être solide dans ce secteur." Dans le cas inverse, un changement de système n'est pas à exclure. Antoine Kombouaré a déjà montré qu'il en était capable.