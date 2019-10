FC Nantes : une défense infranchissable à domicile

Le FC Nantes affronte l'OGC Nice, ce samedi soir à la Beaujoire, lors de la 9e journée de Ligue 1. Les Canaris abordent ce match plein de confiance après deux victoires d'affilée. Et ils peuvent compter sur une défense de fer qui n'a encaissé aucun but à domicile cette saison.

Nantes, France

Le FC Nantes accueille l'OGC Nice, ce samedi à 20 heures au stade de la Beaujoire. Les joueurs nantais restent sur deux victoires d'affilée face à Rennes (1-0) et Lyon (1-0). Après 8 journées de championnat de Ligue 1, les Canaris pointent à la 3è place avec 16 points et les Niçois à la 6è avec 13 points. Un début de saison canon que les Jaunes et Verts doivent, entre autre, à leur défense infranchissable. A domicile, les coéquipiers de Nicolas Pallois n'ont toujours pas encaissé de but, une première depuis 16 ans (saison 2003-2004, défaite 1-0 contre Lyon lors de la 11e journée).

Les Canaris invaincus à domicile cette saison

Les Nantais qui ne sont pas toujours impressionnants dans le jeu enchaînent les bons résultats (5 victoires sur les 6 derniers matchs). Les consignes de Christian Gourcuff sont simples. "Il faut mettre de l’intensité pour bousculer les adversaires et jouer sur leur mental pour qu'ils s'impatientent et qu'on prenne l'ascendant." Le technicien nantais s'attend à un match plus ouvert que les précédents contre le Gym qui est selon lui "une équipe qui cherche à jouer".

Souvent nos bons matchs sont dus à un bon travail et à une bonne récupération de nos milieux latéraux.

La performance de certains joueurs poussent l'équipe vers le haut. Alban Lafont auteur d'un gros match contre Rennes en arrêtant un penalty et contre Lyon en faisant sept arrêts décisifs dont une double parade. Quant à la défense centrale - Pallois-Girotto - elle est aussi très solide et rassure l'équipe.

Des remplaçants qui répondent présents

Le latéral droit Dennis Appiah a dû attendre la 6e journée de Ligue 1 et la blessure de Charles Traoré contre Strasbourg pour jouer ses premières minutes en championnat. L'ancien joueur d'Anderlecht, en Belgique, se dit heureux de retrouver le chemin des pelouses. "Ça fait du bien, j'attendais de jouer depuis longtemps. Il fallait être patient mais je savais que des opportunités allaient se présenter, plus je joue, plus je me sens bien".

Même si on gagne 6-2, je suis quand même dégoûté d'avoir pris deux buts

Malgré les victoires et la bonne place au classement l'ancien Caennais affirme que l'équipe ne se relâche pas. "Le but ce n'est pas de se dire "on a 16 points, on est bien et on peut voir venir". Non, le but c'est juste d'être plus apaisé pour bien travailler", a-t-il confié, ce jeudi matin, en conférence de presse.

Parmi les 11 recrues de cet été, plusieurs se sont vite intégrées dans l'équipe c'est le cas du milieu de terrain offensif Cristian Benavente arrivé cet été du Pyramids FC en Egypte. Il a joué ses premières minutes dès la quatrième journée de Ligue 1 contre Montpellier avant d'être titulaire contre Lyon la semaine dernière. Outre ses bonnes prestations, son intégration express dans l'équipe est selon lui due à sa maîtrise du français "ça fait du bien de pouvoir parler avec les coéquipiers et surtout de comprendre les consignes du staff".

Tous les nouveaux arrivants n'ont pas la même chance, Molla Wagué n'est plus dans le onze de départ depuis la première journée de championnat et la défaite 2-1 contre Lille.

FC Nantes - OGC Nice : Le match est à suivre sur l'antenne de France Bleu Loire Océan à partir de 19h30 avec Florian Cazzola, Christophe Artous, l'ancien Canari Issa Cissokho et l'ex arbitre de Ligue 1 Sébastien Denis.