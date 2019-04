FC Nantes : une expulsion qui plombe les espoirs des Canaris face à Toulouse

Toulouse, France

Les encouragements des 175 supporters nantais présents dans le parcage visiteurs et des dizaines d'autres disséminés aux quatre coins du Stadium Municipal ont été vains. Les Nantais s'inclinent pour la quatrième fois d'affilée loin de leurs bases. Une défaite (1-0) face à Toulouse qui s'est dessinée suite à l'expulsion rapide d'Andrei Girotto.

A une heure du coup d'envoi de @ToulouseFC - @FCNantes, il y a quasiment plus de supporters nantais que toulousains au Stadium 💪💪. #TFCFCNpic.twitter.com/J9tPPWm0X2 — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 7, 2019

Andrei Girotto voit rouge pour la troisième fois de la saison

Malgré une composition d'équipe une fois de plus très défensive, les Nantais ont commencé leur match de la meilleure des manières. Pressing haut, récupérations de balles dans la moitié de terrain toulousaine, duels gagnés sur les premiers et les seconds ballons. Les coéquipiers de Nicolas Pallois ont d'entrée de jeu pris le match à leur compte en asphyxiant le bloc bas haut-garonnais.

Ce qui devient compliqué c'est que nous jouons souvent à dix. On se fout dans la merde tous seuls. On dit les choses et ça ne rentre pas", peste Nicolas Pallois, le défenseur central nantais.

Mais sur une action anodine, la rencontre a basculé. Sur un tacle mal maîtrisé, Andrei Girotto essuie ses crampons sur le tibia de Max-Alain Gradel (0-0 à la 19è). Immédiatement, l'arbitre principal de la rencontre met la main à la poche. Et si il sort dans un premier temps un carton jaune, Florent Batta se ravise rapidement après consultation de l a VAR et adresse un rouge direct au milieu de terrain des Canaris.

Valentin Rongier, le capitaine du FC Nantes. Copier

Exclu pour la troisième fois de la saison, Andrei Girotto plombe la dynamique des siens. Dans la foulée, les joueurs d'Alain Casanova croient ouvrir la marque sur penalty. La tentative du capitaine toulousain est finalement détournée par le gardien nantais (0-0 à la 26è). La suite de la première mi-temps se résume à une succession d'offensives toulousaines.

Le FC Nantes n'a gagné qu'un seul match à l'extérieur en Ligue 1, cette année.

Asphyxiés à leur tour, les Canaris sont tous proches d'encaisser l'ouverture du score. Mais la tête de Yaya Sanogo heurte la transversale de Ciprian Tătăruşanu (0-0 à la 44è). Une poignée de secondes plus tard, les Nantais ont eux aussi cru marquer sur coup de pied arrêté. Mais la tentative de Gabriel Boschilia est venue se fracasser sur la transversale de Baptiste Reynet (0-0 à la 45+1).

Un mois d'avril très délicat pour les Canaris

Réduits à 10 contre 11, les Nantais n'ont jamais abdiqué. Mais les efforts fournis en première période se sont, sans aucun doute, payés par la suite. Les pertes de balles et les transmissions imprécises se sont multipliées. Et sur un nouveau corner glané par les joueurs du TéFéCé, les Canaris ont plié.

Vahid Halilhodžić veut que son équipe prenne conscience qu'elle joue désormais le maintien. Copier

Apathiques et arrêtés, les Nantais se font punir par Issiaga Sylla qui propulse le ballon dans les filets adversaires après que la transversale l'a repoussé une première fois. (1-0 à la 56è). Les entrées de Samuel Moutoussamy, Anthony Limbombe ou encore Randal Kolo Muani n'y changeront rien. Les hommes de Vahid Halilhodžić s'inclinent une nouvelle fois à l'extérieur. "On est un peu dans le dur, confirme Valentin Rongier. Il faut rester concentrés et solidaires jusqu'au bout car ce n'est pas terminé. Même si on a sept points d'avance, il faut quand même se méfier un peu et prendre des points le plus rapidement possible."

D'autant que le calendrier n'est vraiment pas favorable au FC Nantes, d'ici la fin du mois. Après la réception de Lyon, ce vendredi soir, les Canaris enchaîneront deux rencontres charnières face à Paris et Marseille. "Il ne faut pas commencer à calculer, lance un Nicolas Pallois en colère. Il faut prendre les matches les uns après les autres, il y a encore un peu de temps mais ça commence à devenir urgent."