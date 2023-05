FC Nantes : une lisibilité retrouvée dans le jeu grâce à des choix forts de Pierre Aristouy

Le niveau de déception, de frustration voire de colère des Nantais à la sortie de leur vestiaire, ce samedi peu avant minuit, est à la hauteur de leur métamorphose dans le jeu face à Lille. "C'est juste dommage de ne montrer ce visage que maintenant, soupire Andrei Girotto. J'espère que ce n'est pas trop tard." Bien sûr, il n'y a jamais de défaite encourageante (2-1) , et c'est encore plus vrai lorsqu'on est relégable à une journée du dénouement de la saison. "Mais il y a du positif à retenir de ce match", martèle à raison Pedro Chirivella.

Inexistants dans le jeu depuis des lustres et aussi friables psychologiquement qu'une coquille d'œuf après leur fessée en finale de la Coupe de France , les Jaunes ont retrouvé de la consistance. Guidés par un projet de jeu clair établi par leur entraîneur, Pierre Aristouy, les Canaris ont montré qu'ils n'étaient pas morts. Et que leur salut passerait peut-être par leur jeu, comme s'ils avaient soudainement été contaminés par l'ADN et la raison d'être depuis toujours du FC Nantes.

"Pierre fait un très bon travail"

Le discours de Pierre Aristouy n'a pas varié d'un iota. Après la gifle contre Montpellier, le Montois de 43 ans avait annoncé qu'il comptait faire des choix forts en s'appuyant sur les joueurs qui n'avaient pas abdiqué mentalement. Il s'était répété lors de la conférence de presse avant son déplacement dans le Nord. Il s'y est tenu au stade Pierre-Mauroy, en écartant Sébastien Corchia ou encore en reléguant Moses Simon et Fabien Centonze sur le banc. Il est également allé au bout de son raisonnement tactique en faisant confiance à Pedro Chirivella à la pointe basse de son milieu de terrain en losange et en replaçant Quentin Merlin milieu gauche.

"Il y a une organisation et il y a les hommes, complète le successeur d'Antoine Kombouaré , bien plus loquace lorsqu'il s'agit de parler de jeu. M**oi, j'arrive, je débarque là-dedans, mais il y a une équipe, des habitudes de jeu. En trois jours, je ne vais pas tout chambouler donc j'observe, je regarde. Des matches se jouent, des entraînements se font. On en tire des conclusions, sur la capacité mentale de certains joueurs à perdurer, à se maintenir. Et peut-être repositionner certains joueurs dans des prédispositions plus favorables."

Cela se traduit en chiffres. Le FC Nantes a tiré quasiment autant que les Dogues, mais s'est montré plus précis, a cumulé un meilleur pourcentage de centres réussis, de dribbles et un plus grand nombre de tacles (19 contre 10 pour les Lillois), d'interceptions et de dégagements. Les bons hommes aux bons endroits. "Pierre fait un très bon travail, rend hommage Andrei Girotto. Il a mis en place des choses, les joueurs ont compris ce travail défensif et les contre-attaques." Et ils adhèrent à son projet de jeu.

Le travail de Pierre Aristouy depuis son arrivée sur le banc du FC Nantes, il y a 19 jours, est salué par tous les joueurs. © Maxppp - Jérôme Fouquet

Le patron du milieu est de retour et ça change tout

"Le coach a été bon, il nous a préparé mentalement à souffrir, à courir, dévoile Marcus Coco, titulaire pour la deuxième fois en trois rencontres sous Pierre Aristouy. Il nous a montré que Lille, contre n'importe quel adversaire, avait minimum 61% de possession. Il nous a donné les ingrédients, on a appliqué. Ça ne nous a pas souri. Mais on y a cru." Le retour de l'Espagnol à la récupération a nettement contribué à ce que les Jaunes soient dans cette disposition mentale. S'il n'a pas touché énormément de ballons - moins d'une vingtaine en première période, Chirivella s'est distingué par son attitude et son aura. Sans cesse à parler à ses troupes, les replacer, les applaudir, les pousser, les relever. "C'est dans ma nature, je suis fait comme ça", balaye le principal intéressé. À lui seul, "l'unité centrale" de l'équipe, dixit Pierre Aristouy, a métamorphosé le visage des Canaris, en plus d'apporter de la diversité dans le jeu grâce à ses longues diagonales pour accélérer le jeu.

"Ça faisait longtemps qu’on ne s’était pas sentis costaud comme ça, apprécie le joueur de 26 ans. On a mis des choses en place que l'on a bien suivies. On est restés compact, on a eu de belles récupérations au milieu de terrain pour après jouer. Je pense qu'on a retrouvé un FC Nantes difficile à manœuvrer, un FC Nantes qui va vite en contre-attaque." Et des joueurs qui ne rechignent pas à courir pour défendre, vite se replacer et venir à la rescousse de leurs partenaires. "On a retrouvé une belle équipe ce soir", abonde Lafont. Reste maintenant à gommer "ces petits détails", espère Andrei Girotto. Comme ces deux erreurs de jugement, de concentration et d'assurance qui ont conduit aux deux penalties lillois.

"Mais j'ai une certitude, lance le technicien canari. On va faire un gros match le week-end prochain, j'en ai l'absolue certitude. J'avais encore des doutes après le match à Toulouse, mais là, j'ai vu autre chose qu'une équipe qui ne faisait que subir devant sa surface de réparation. Des garçons jusqu'au-boutistes qui ont été au bout de leurs situations, des situations de récupération et de transition avec justesse, calme et tranchant." Et Quentin Merlin de conclure, avec pragmatisme : "Il faudra rééditer ça samedi". À une différence près, puisqu'il faudra absolument à Nantes l'emporter et compter dans le même temps sur un faux pas d'Auxerre pour espérer soulager tout un peuple.