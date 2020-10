FC Nantes : des Canaris entreprenants puis fantomatiques s'inclinent lourdement face au Paris SG

Si le FC Nantes aurait pu ouvrir le score à deux reprises dans une première mi-temps de très belle qualité, les Canaris sont ensuite retombés dans leurs travers, ce samedi soir face au Paris SG. Plus attentistes et moins entreprenant, les Jaune et Vert s'inclinent lourdement dans une Beaujoire vide.

Les mines nantaises à l'heure de regagner les vestiaires étaient aussi tristes que l'ambiance à La Beaujoire, nulle en raison du reconfinement. Contraint à aligner une défense inédite en raison des nombreuses contaminations au coronavirus et à la suspension de Nicolas Pallois, Christian Gourcuff y a cru pendant une mi-temps, avant de voir son équipe s'effondrer face au leader parisien, ce samedi soir.

Des regrets avant le néant

Face à une équipe parisienne largement remaniée, en raison de l'enchainement des rencontres et de la multitude de blessures, le FC Nantes a fait plus que tenir tête au nonuple champion de France. Il aurait même pu instiller le doute chez les hommes de Thomas Tuchel si Moses Simon n'avait pas loupé sa frappe à bout portant consécutif à un travail remarquable de Randal Kolo Muani dans le couloir gauche (0-0 à la 16è).

Décidément en jambes, celui qui a inscrit son premier but en Ligue 1 face au Stade Brestois a même failli améliorer ses statistiques d'une merveille de frappe enroulée qui fuit de peu le cadre (0-0 à la 36è). "On leur a posé beaucoup de problèmes avec des sorties de balles intéressantes, analyse Christian Gourcuff. Malheureusement, on n'a pas débuté la deuxième mi-temps avec les mêmes intentions." Tout est dit.

"On peut avoir des regrets"

Chassez les travers, ils reviennent au galop. A peine deux minutes après la reprise du match, les Canaris encaissent un premier uppercut parisien d'Ander Herrera (0-1 à la 47è). Bien plus discrets et incapables de réagir, les Jaune et Vert ont ensuite lentement sombré. "Notre déception est de ne pas avoir su rééditer en deuxième mi-temps ce qu'on avait fait en première." A l'heure de jeu, Kylian Mbappé enfonce le clou suite à un penalty généreusement accordé (0-2 à la 65è). Une occasion en revanche gâchée par Kader Bamba qui a vu sa tentative détournée par Keylor Navas (0-2 à la 70è).

L'action du troisième but, presque anecdotique, résume l'état d'esprit des Canaris en seconde période où la confiance accumulée dans le premier acte a fondu comme neige au soleil et les velléités nantaises disparues. "On peut avoir des regrets, déplore Mehdi Abeid replacé avec succès en défense centrale. Le score est lourd mais on peut regretter de ne pas avoir concrétisé nos actions parce qu'on en a des grosses. On ne sait jamais ce qui peut se passer après." Tout le problème des Canaris depuis le début de saison, trop brouillons dans le dernier geste.