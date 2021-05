FC Nantes : une prime de 50.000 euros par joueur promise par Waldemar Kita en cas de maintien

Six victoires, 31 points et une triste dix-huitième place. A quatre journées de la fin d'une saison catastrophique, le FC Nantes a de nouveau les cartes en main pour arracher son maintien. Et pour motiver un peu plus la bande à Ludovic Blas - meilleur buteur des Jaunes -, le président du club Waldemar Kita s'est immiscé dans le vestiaire, vendredi dernier à la Jonelière. Alors que de nombreux clubs ont été obligés de geler les primes voire de baisser les salaires de leurs joueurs, le problème ne se pose visiblement pas sur les bords de l'Erdre.

"Je ne pense pas que l'argent permette de faire courir et gagner plus"

24 heures avant que les Canaris ne s'envolent en Alsace, où ils ont glané un succès importantissime, le propriétaire du club a annoncé le déblocage d'une prime exceptionnelle de quelque 50.000 euros si ses hommes parvenaient éviter une descente en Ligue 2. "Je peux comprendre" que ça puisse en choquer certains, a réagi le technicien Antoine Kombouaré, interrogé sur le sujet.

"Après on est dans une situation difficile et le décideur, c'est le président, a rappelé le Kanak. Il a souhaité discuter de ça avec les joueurs. Mais je ne pense pas que l'argent permette de faire courir plus, de motiver plus et de gagner plus. Après je suis super content si, à l'arrivée, ça a permis aux joueurs de gagner à Strasbourg." Avant d'ajouter sur le ton de l'humour : "On va demander des primes tous les weekends".

A la veille d'un déplacement qui pourrait s'avérer décisif sur la pelouse du Stade Brestois, l'ex-entraîneur de Dijon, Strasbourg, Toulouse ou encore Guingamp a assuré que l'ensemble de son effectif était pleinement conscient des enjeux d'une relégation."Si tu joues en Ligue 2, c'est très mauvais, a lâché l'homme de 57 ans. Tes salaires baissent très très fort, ça peut faire très mal. Il y a aussi beaucoup de joueurs qui vont se trouver à la rue, sans club. On sera tous sanctionnés." Antoine Kombouaré parle en connaissance de cause. Dès son arrivée, il avait promis qu'il quitterait le club s'il échouait à mener à bien sa mission de maintenir l'octuple champion de France dans l'élite.