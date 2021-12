FC Nantes : une remontada incroyable et une victoire précieuse contre Lens (3-2)

Il y a des matchs qui restent dans les annales, qui marquent les esprits et forgent des équipes. La rencontre de ce vendredi soir contre Lens en fera assurément partie côté Nantais. Les Canaris s'imposent sur le fil (3-2) après avoir été mené de deux buts en première période.

Des Nantais à deux visages

Clairement, les Nantais ont montré deux visages pour cette 18ème journée de Ligue 1. Le premier, un visage apathique et sans envie en première période. Les Lensois se mettent rapidement à l'abri avec deux buts, signés David Pereira Da Costa et Arnaud Kalimuendo.

Et puis une seconde période magique, certainement la meilleure des Canaris depuis ce début de saison. Comme transfigurés, les Jaune et Verts inscrivent deux buts coup sur coup grâce à Ludovic Blas puis Randal Kolo Muani. Suivi en toute fin de rencontre d'une pépite de Moses Simon dans la lucarne de Wuilker Farinez, totalement impuissant sur la frappe (3-2).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Une deuxième mi-temps prometteuse

Après le match insipide livré à Lorient et la victoire qui en découle (0-1), les Canaris enchainent donc sur une deuxième victoire d'affilée, nettement plus prometteuse cette fois, et avec la manière. Il faudra capitaliser dessus pour la suite, avant le déplacement à Sochaux en Coupe de France, puis le dernier match de l'année civile face à un mal classé, Saint-Etienne.