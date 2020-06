FC Nantes : une reprise "bizarre" et un mercato qui s'annonce "très particulier"

Par groupes de sept et dans des conditions très strictes, joueurs et encadrement ont fait leur retour, ce mardi au centre d'entrainement du FC Nantes. La direction a profité de l'occasion pour détailler les objectifs sportifs des Canaris et évoquer ses pistes pour ce mercato "très particulier".

Les Canaris vont devoir s'y faire. Pas de douche, pas de restauration, des groupes de joueurs qui se changent dans les vestiaires à tour de rôle et qui ne doivent pas se croiser. Les Jaunes et Verts ont du bousculer leur routine de reprise, ce mardi. Après avoir été testés - négativement - au Covid-19, les protégés de Christian Gourcuff ont débuté par groupes de sept un "entrainement bizarre", de l'aveu même de Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes qui dit espérer une "évolution du protocole sanitaire la semaine prochaine". Le numéro 2 du club a profité de la rentrée des classes de la bande à Abdoulaye Touré pour détailler les objectifs de la saison à venir et pour faire un point sur un mercato qui s'annonce exceptionnellement long.

Un budget en hausse de 10 millions d'euros pour la saison 2020/2021

Pour faire face aux pertes accumulées par l'arrêt des matchs et la suspension des droits télé, la direction du FC Nantes s'est résolue à emprunter une somme non dévoilée. Cette dernière a refusé de dire si l'actionnaire majoritaire du club octuple champion de France avait mis la main à la poche pour renflouer les caisses, ces dernières semaines. En revanche, elle a expliqué que le budget 2020/2021 du club s'établirait à 75 millions d'euros contre 65 la saison précédente. Sans plus de précision.

Imran Louza s'est révélé la saison passé, il a encore besoin de grandir et on a besoin de lui. Quant à Moses Simon, on parlera de son départ un peu plus tard, mais pas cette année. On est ravis qu'il reste avec nous. Franck Kita, numéro 2 du FC Nantes.

Touché comme tous les autres clubs par la crise liée au coronavirus, le FC Nantes a cependant affirmé qu'il n'allait pas revoir ses objectifs à la baisse. "On va continuer à faire nos transferts comme les années précédentes, confie Franck Kita. Cette situation ne va pas mettre le club dans un stress économique." Sous entendu, les Jaunes et Verts ne seront pas obligés de vendre avant de signer une éventuelle quatrième recrue après Moses Simon [le FC Nantes a officiellement levé l'option d'achat de l'international nigérian, ce lundi], le milieu de terrain Pedro Chirivella et Jean-Charles Castelletto.

"On veut garder tous nos meilleurs joueurs, répète le directeur général délégué du club. Imran Louza s'est révélé la saison passée, il a encore besoin de grandir et on a besoin de lui. Quant à Moses Simon, on parlera de son départ un peu plus tard, mais pas cette année. On est ravis qu'il reste avec nous." Côté partant, René Krhin, en fin de contrat, n'est pas retenu et est donc invité à aller voir ailleurs. En revanche, le club n'a pas confirmé - ni infirmé - la délivrance d'un "bon de sortie" pour Molla Wagué, Samuel Moutoussamy ou encore Kalifa Coulibaly.

L'année pour enfin atteindre l'objectif de la direction ?

Dans ce mercato "qui pourrait durer jusqu'à octobre", dixit Franck Kita, plusieurs mouvements sont encore attendus même s'ils devraient être moins importants que la saison passée où une dizaine de joueurs avaient rejoint le club des bords de l'Erdre. "Le coach dont la réputation n'est plus à faire est satisfait de son groupe, explique le fils du président Kita. Vous le savez, ce n'est pas un entraîneur qui aime trop de changements mais il faudra évidemment que l'on s'adapte au mercato." Mercato en interne également où des discussions sont en cours avec plusieurs jeunes pour des prolongations.

A plus de deux mois de la reprise de la Ligue 1 - pour le moment fixée au 23 août - la direction a dores et déjà fixé les objectifs à atteindre en 2020/2021 : un top 10 et un parcours en Coupe de France. "On doit s'installer durablement dans la première partie de tableau, détaille Franck Kita, qui concède se répéter au fil des ans. On aimerait vraiment y arriver et j'ai l'impression qu'on n'était pas si loin que ça au vu de notre première partie de saison. [Et la Coupe ? ] Il n'y en a plus qu'une, ça dépendra aussi du tirage mais j'espère aussi qu'on fera un beau parcours en Coupe de France."

Pour se préparer au mieux, les Canaris ont décidé d'organiser deux stages, cet été, à Annecy (du 13 au 19 juillet) et à La Baule (aux alentours du 10 août) et cherchent à jouer cinq matchs amicaux d'ici la première journée de championnat. Et en attendant que le sportif revienne au premier plan, le club a profité de la période de flou pour faire évoluer son organigramme. En plus de Michel Audrain, proche de Christian Gourcuff, arrivé dans un costume de recruteur, les Jaunes et Verts ont officialisé le changement de statut de Philippe Mao. Désormais ex-responsable de la cellule de recrutement, celui décrit comme "proche de la direction et du coach" par Franck Kita, endosse un rôle de coordinateur sportif dont le but sera de faire le lien entre l'académie du club, l'équipe féminine et le groupe professionnel.