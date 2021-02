FC Nantes : une victoire prometteuse en guise de cadeau de Saint-Valentin pour stopper la série noire

On retiendra que les Canaris ont choisi la Saint-Valentin pour débuter leur opération reconquête des cœurs des supporters nantais. Et de quelle manière. Dans un derby maîtrisé de bout en bout, grâce à un début de match absolument parfait et une détermination permanente, le FC Nantes a mis fin à cinq matchs sans succès contre Angers, ce dimanche après-midi, mais surtout à une série noire de 16 rencontres sans la moindre victoire.

Ça fait du bien mais ça ne doit pas être une victoire isolée

"On fait un début de match exceptionnel"

Habitués des entames catastrophiques, les Jaune et Vert ont surpris leur monde. A commencer par les Scoïstes. En l'espace de cinq minutes, les hommes d'Antoine Kombouaré, ont pris le large grâce à une contre-attaque express emmenée de main de maître par Ludovic Blas et conclue de près par Moses Simon (0-1 à la 3e). Dans la foulée, Ludovic Blas, encore lui, est allé chercher un penalty amplement mérité et converti par Imran Louza d'un subtil piqué qui a pris Paul Bernardoni à contre-pied (0-2 à la 5e).

"On fait un début de match exceptionnel, sourit l'ancien technicien du TéFéCé et de Dijon. J'en perds mes mots. C'est une vraie belle surprise." Le choix du Kanak de sortir son capitaine, Nicolas Pallois, également. Intenable dans sa zone technique, l'homme de 57 ans, a réussi son pari : provoquer un déclic. "J'espère que ça en est un, a acquiescé Alban Lafont. Ça fait du bien mais ça ne doit pas être une victoire isolée." Et si la Maison jaune s'est mise à nouveau à trembler en fin de première mi-temps après la réduction du score de Thomas Mangani sur penalty (1-2 à la 33e), elle a cette fois su faire le dos rond sans s'écrouler.

Kombouaré, l'art de la métamorphose

Si Angers a poussé dans le second acte pour tenter de recoller au score, les fautes à répétition qui ont haché la partie n'ont pas permis aux hommes de Stéphane Moulin de revenir. Pire, ils se sont faits punir en fin de rencontre, une nouvelle fois en contre. Sur une énième merveille de Ludovic Blas, Kader Bamba a fait du Kader Bamba : un dribble pour éliminer Paul Bernardoni et conclure dans la but vide (1-3 à la 86e).

On n'a rien gagné. L'équipe est toujours malade.

"Aujourd'hui, ça s'est déroulé comme je l'espérais, se réjouit Antoine Kombouaré. Les joueurs ont donné des réponses sur le terrain, ils ont montré qu'ils n'avaient pas peur. Je suis super content de leur prestation." Apathiques, sans confiance ni envie sous Raymond Domenech, les Louza et consorts ont été méconnaissables dans les intentions et l'impact mis dans cette rencontre cruciale dans la course au maintien. "La révolte n'est pas venue du fait que je suis là mais du fait qu'ils ont pris conscience de la situation dans laquelle ils se trouvent, observe le quatrième entraîneur nantais de la saison. Mais on a rien gagné. L'équipe est toujours malade." Elle a au moins trouvé un remède pour balayer sa série noire et se donner le droit de batailler pour rester dans l'élite.