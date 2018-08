Dijon, France

Les canaris en quête de leurs premiers points. Après une journée de championnat, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Surtout quand vous n'avez rencontré que le deuxième du dernier championnat; surtout quand vous avez montré de belles choses dans cette première rencontre.

Mais Dijon n'est pas forcément un adversaire facile. _"Je m'attends à un match dur,_prévoit Miguel Cardoso, l'entraîneur des jaunes et verts. Ils ont gagné le premier match, ils sont à domicile. Mais je suis certain que mes joueurs sont prêts et qu'ils vont trouver la solution."

📋 Voici les 20 joueurs emmenés par @CoachMCardoso à Dijon, rendez-vous demain 20h00 pour #DFCOFCN 👊 pic.twitter.com/dIbddRujHA — FC Nantes (@FCNantes) August 17, 2018

La saison dernière, le FC Nantes avait attendu la troisième journée pour marquer ses premiers points. La saison précédente, il avait réussi lors de la première journée (Contre Dijon!) avant d'enchaîner six matchs sans victoire. Moralité, rien ne sert de courir, il faut partir à point! C'est en tout cas le message du coach, Miguel Cardoso : "Après le match à Monaco, quelqu'un m'a interpellé : "Ça prend du temps de chercher des points, hein!" J'ai dit oui, bien sur mais... (il souffle)Tranquille. On a 38 matchs. On va aller chercher des points."

Miguel Cardoso © Maxppp - Maxppp

Et il continue, débordant d'optimisme : _"On va bien jouer, on va avoirune équipe forte, avecun caractère incroyable, que nos supporters vont adorer, et on va leur donner un plaisir incroyable, j'en suis sûr. Mais c'est une construction qu'on va faire ensemble."_

"On a besoin d'être ambitieux, de travailler beaucoup, de construire ! Mais jusqu'ici, on a fait des choses très importantes. Les signaux sont positifs" - Miguel Cardoso

Le FC Nantes de Cardoso sera-t-il aussi passionnant que son entraîneur le dit? Début de réponse à partir de 20h ce soir sur la pelouse de Dijon. Un match à suivre en direct sur France Bleu Loire Océan.