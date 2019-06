FC Nantes : Vahid Halilhodžić confirmé dans ses fonctions en marge de la présentation de Dennis Appiah

Nantes, France

"Bien sur qu'il sera là pour le premier match à Lille", lance Franck Kita. Le fils de Waldemar Kita a souhaité mettre fin aux rumeurs concernant l'avenir de Vahid Halilhodžić, en marge d'une conférence de presse. Après avoir évoqué l'arrêt des négociations à propos de la vente du FC Nantes, et présenté la première recrue estivale des Canaris, Dennis Appiah, le directeur général délégué du club a confirmé le technicien franco-bosnien à son poste.

"Il ne s'est pas mis à dos personne"

Dans une salle de presse où la température flirtait dangereusement avec les 30 degrés, Franck Kita a rassuré les fervents défenseurs de Coach Vahid. "Il fait du bon travail, déclare le directeur général délégué du club. _On a eu des bons résultats. La page est tournée_, c'est une nouvelle saison avec un effectif qui est là et des recrues qui vont arriver."

L'année dernière, il y a eu des crispations [entre les joueurs et l’entraîneur], mais c'est tout à fait normal vu ce qu'il s'est passé. Il ne s'est pas mis à dos personne", affirme Franck Kita, le directeur général délégué du FC Nantes.

Arrivé le 2 octobre sur les bords de l'Erdre, Vahid Halilhodžić a pris part à 28 matchs, la saison passée (12 victoires, 6 nuls, 12 défaites). Et il pourrait honorer l'intégralité de son contrat, selon le dirigeant nantais. "Il reste un an de contrat au coach, je pense qu'il faudra faire un point en fin de saison lorsqu'on aura acquis nos résultats.Si les objectifs sont atteints il n'y aucune raison que l'aventure s'arrête." Pour cette nouvelle saison, Franck Kita a demandé à son coach de terminer dans le top 10 et de remporter une des deux coupes nationales, "une priorité" pour le fils Kita.