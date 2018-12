FC Nantes : Vahid Halilhodzic est pour le dialogue entre les gilets jaunes et l'Etat.

Nantes, France

Ce lundi en conférence de presse, à deux jours du 8ème de finale de coupe de la Ligue contre le Stade Rennais, Vahid Halilhodzic a évoqué la prime de match de ses joueurs doublée après la victoire 3-2 contre l'OM. L’entraîneur Nantais en a profité pour dire (sans les citer) que les gilets jaunes "mériteraient, peut-être, une prime comme nous". Il est aussi revenu sur l'épisode du 1er décembre à St-Etienne lorsque les gilets jaunes avaient bloqué le bus des Canaris alors qu'ils se rendaient à l'aéroport.

Il faut dialoguer, pas toujours monologuer

Quand le bus a été bloqué par des gilets jaunes l'équipe et le staff sont descendus du véhicule, ils sont allés discuter et ont accepté de poser pour quelques photos. Les gilets jaunes les ont ensuite laissés partir vers l'aéroport. Le coach nantais considère que les choses finissent par s'arranger "quand il y a contact et qu'on discute". Et il ajoute : "Il faut dialoguer, pas toujours monologuer, il faut être à l'écoute des deux côtés".

Il espère que la crise des gilets jaunes ne perturbera plus le calendrier le calendrier de Ligue 1 comme cela a été le cas lors des deux dernières journées de championnat.