FC Nantes : Vahid Halilhodžić veut "se racheter" face à Toulouse pour se rapprocher du maintien en Ligue 1

Nantes, France

Assurer le maintien en Ligue 1 la saison prochaine et grappiller quelques places histoire d'empocher quelques millions d'euros supplémentaires liés aux droits télés. Voilà désormais les deux seuls objectifs du FC Nantes. Après leur élimination, mercredi dernier, en demi-finale de la coupe de France (défaite 3-0 face au PSG), les Canaris retrouvent le championnat, ce dimanche, face à Toulouse, avec l'ambition d'enfin glaner un succès après trois revers de rang.

Une seule victoire à l'extérieur en Ligue 1 depuis le début de l'année

Pour ne pas avoir les jambes qui tremblent en fin de saison, les joueurs de Vahid Halilhodžić ont quasiment l'obligation de ramener au moins un point de Haute-Garonne. "C'est un match pour le maintien, il ne faut pas se le cacher, lance l'entraîneur bosnien. Il faut des victoires, le plus rapidement possible. Le maintien, le maintien. Il faut rester lucides et réalistes. Il ne faut pas rêver. C'est bien de rêver mais à un moment donné, il faut être un peu réalistes." D'autant qu'après la victoire de Dijon, ce samedi, face à Lyon, les Canaris ne sont plus qu'à sept points de la zone rouge.

Plus de 50% des buts toulousains ont été inscrits sur coups de pieds arrêtés", prévient Vahid Halilhodžić, l'entraîneur du FC Nantes.

Depuis le début de la seconde partie de saison, les Canaris n'ont gagné qu'un match à l'extérieur en championnat. "Maintenant, tous les matches en Ligue 1 sont très importants, analyse le défenseur central brésilien, Diego Carlos. On ne doit rien lâcher. On a besoin de deux ou trois victoires et il ne reste pas beaucoup de matches. Je parle pour moi, mais il faut se maintenir." Pour assurer presque définitivement leur place dans l'élite lors de la saison 2019/2020, les Nantais ont l'obligation de bien négocier ce déplacement à Toulouse, une équipe qui n'a gagné qu'une seule rencontre à domicile, cette année.

Comme cela était prévisible, Antonio Mance (adducteur) et René Khrin (cheville) sont forfaits pour le déplacement à #Toulouse. Kalifa Coulibaly est lui suspendu. Incertains, Nicolas Pallois et Andréi Girotto sont en revanche présents dans le groupe du @FCNantes. #TFCFCN#FBSport — FranceBleuLoireOcéan (@bleuloireocean) April 6, 2019

Face à une formation très physique, "avec plusieurs joueurs de plus d'1m90", les Nantais vont devoir se montrer justes techniquement et précis dans la finition de leurs actions, histoire de ne pas revivre les scénarii de ces dernières semaines. "Je ne pense pas que nous soyons ridicules, a plusieurs fois répété l'ancien coach parisien. Nous avons perdus contre Lille (2-3 après avoir mené 2-0, ndlr) et le PSG (3-0), deux équipes qui dominent le championnat, mais on a pas été ridicules du tout. Mais on doit, entre guillemets, se racheter pour s'assurer de la tranquillité."

Un casse-tête à venir pour les dirigeants nantais

Ces dernières semaines, et le capitaine Valentin Rongier et le coach nantais ont répété la nécessité de rester concentré jusqu'à l'ultime journée de championnat, le 25 mai. Pourtant, depuis plusieurs semaines, les envies de départs de certains membres de l'effectif se font insistantes.

Le premier à avoir clamé publiquement ses envies d'ailleurs, au mois de février, c'est le capitaine des Canaris. À trois ans de la fin de son contrat, Valentin Rongier se sent désormais prêt à partir vivre de nouvelles aventures. "La saison dernière, c'était encore un peu tôt et je ne dis pas ça parce-que j'ai eu le brassard cette année, détaille celui qui est arrivé en 2000 à la Jonelière. J'ai atteint un âge ou plutôt une maturité qui me permettrait d'aller voir ailleurs." Pour rappel, le numéro 28 français a déjà été approché par au moins un club l'été dernier, le FC Porto, équipe entraînée par un certain Sérgio Conceição.

Deuxième joueur à évoquer son futur et l'espérer loin de la Loire-Atlantique, Diego Carlos a affirmé plusieurs fois, ce vendredi en conférence de presse, qu'il était prêt à rejoindre une formation plus huppée. "Pour ma carrière, je pense que c'est mieux que je parte, a expliqué le défenseur central brésilien. Mais pour le moment je n'ai rien. J'attends quelque chose." Mais histoire de ne pas s'attirer les foudres d'une partie du public, le joueur a réitéré son amour pour le club, sur les réseaux sociaux, quelques heures seulement après ses déclarations.

Les soucis à gérer risquent de s'accentuer dans les prochaines semaines du côté de l'équipe dirigeante avec la fin des prêts d'Antonio Mance (AS Trenčín), Valentin Eysseric (AC Fiorentina), Gabriel Boschilia (AS Monaco), Edgar Miguel Ié (LOSC) et Majeed Waris (FC Porto). Il ne manquerait plus que l’entraîneur, Vahid Halilhodžić, à qui il reste un an et demi de contrat, décide lui aussi de changer d'air, à l'issue d'une saison exténuante sur tous les plans, pour que le mal de tête soit total.