FC Nantes : Valentin Rongier prolonge jusqu'en 2022

Le milieu de terrain du FC Nantes Valentin Rongier a prolongé son contrat de deux années avec le FC Nantes. Il est désormais lié avec les Canaris jusqu'en 2022. Il était l'invité de "Lundi, C'est Canaris" sur France Bleu Loire Océan.

Le milieu de terrain nantais Valentin Rongier s'est engagé pour deux années supplémentaires avec le FC Nantes. Il est désormais sous contrat jusqu'en 2022. A 22 ans, il compte 50 matchs en Ligue 1 dont 31 la saison passée où il était l'homme fort du dispositif de l'entraîneur portugais Sergio Conceiçao. Arrivé au FC Nantes en juillet 2001 à l'âge de six ans, Valentin Rongier a fait ses débuts professionnels le 18 octobre 2014 à la Beaujoire face à Reims (1-1). Il compte trois buts en Ligue 1.

J'aime ce club. Je m'entends bien avec la direction. Je souhaitais m'installer dans la durée avec le FC Nantes. Quand j'ai prolongé mon contrat en 2016, j'étais blessé. Et je n'ai pas oublié cette marque de confiance. C'est ma 17e saison au FC Nantes. Tous mes proches sont ici. Je me sens bien dans ce club. Et je n'avais aucune raison de ne pas prolonger" - Valentin Rongier en direct sur France Bleu Loire Océan