FC Nantes : victoire convaincante face à Brest (2-0), direction les quarts de la Coupe de France

Antoine Kombouaré peut être satisfait. Face à Brest, l'entraîneur des Canaris a vu son équipe réaliser un match plein. Une victoire (2-0) avec deux buts de Ludovic Blas, un en première mi-temps, un en deuxième. Deux bijoux du meneur de jeu nantais. Sur le premier, et sur une longue balle en cloche de Nicolas Pallois, lancé en profondeur, il passe un défenseur brestois et s'offre tout seul le scalp du gardien breton, Gautier Larsonneur, epu avant la demi-heure de jeu.

La vista de Ludovic Blas

En seconde période, une frappe à l'entrée de la surface, pleine lucarne, assure une fois de plus le spectacle et permet aux Nantais de se mettre définitivement à l'abri. Avec 10 buts, Ludovic Blas est désormais le meilleur buteur du club cette saison toutes compétitions confondues.

Dans l'ensemble, les Nantais ont livré une prestation très solide et digne de leur rang, face à des Brestois beaucoup plus empruntés. Autre satisfaction, les Canaris n'ont toujours pas encaissé de but en Coupe de France cette saison. En défense centrale, Andrei Girotto et son compère Nicolas Pallois ont une fois de plus été infranchissables.

Un quart de finale à jouer

Les Nantais sont maintenant en quarts de finale de Coupe de France. Les Jaunes et Verts se donnent maintenant le droit de rêver, en attendant les résultats des autres concurrents. Les hommes d'Antoine Kombouaré joueront le prochain tour aux alentours du 9 février prochain.