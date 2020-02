FC Nantes : victoire impérative à Dijon

Nantes, France

La victoire ! c'est l'objectif des Canaris ce samedi soir à Dijon. Plus que jamais les Nantais doivent s'imposer contre le 17è du championnat. Après trois défaites consécutives la situation pourrait devenir préoccupante s'il n'y a pas de succès ce soir en Bourgogne. Nantes est 11è au classement et a huit points de plus que Dijon.

Mettre fin à cette série négative

Après un mois sans victoire (le dernier succès remonte au 12 janvier contre Saint-Étienne), les Jaune et Vert doivent prendre trois points ce samedi soir. Cette affiche contre le 17è, représente peut-être une belle opportunité. Mehdi Abeid le milieu de terrain a joué à Dijon pendant trois ans, il estime que "Nantes a les armes pour faire la différence sur ce match. Il faut rester sur ce qu'on a fait sur ces derniers matchs même si on n'a pas gagné". C'est vrai que les Nantais ne sont pas passés loin de l'exploit contre le Paris-Saint-Germain et ils auraient dû gagner contre Rennes. Christian Gourcuff se méfie tout même de la plus mauvaise attaque de ligue 1 "c'est un match piège, _ils ont de la qualité et sont percutants, on ne se déplace pas là-bas en terrain conquis loin de là_". Une nouvelle fois, l'entraîneur breton sera privé de plusieurs joueurs. Outre les blessés de longue date, Nicolas Pallois et Kalifa Coulibaly sont toujours indisponibles, c'est la cas aussi de Dennis Appiah.