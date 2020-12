FC Nantes : Waldemar Kita "oublie" de déclarer au moins 15 millions d’euros au fisc français

Selon un article publié ce jeudi par le site d’information Médiacités, le propriétaire du FC Nantes pourrait faire l’objet d’un redressement de plus de 20 millions d’euros à cause de "manœuvres frauduleuses".

C’est un nouveau coup dur pour le FC Nantes, alors que le club de Ligue 1 est ce jeudi à trois points de la zone de relégation et que ses supporters appellent à manifester avant chaque match à domicile pour faire entendre leur colère contre la direction. Selon une enquête publiée par le site d’informations Médiacités, le propriétaire du club, Waldemar Kita, aurait omis intentionnellement de déclarer non pas 10 mais près de 15 millions d’euros au fisc français au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Poursuivi depuis 2017 par le parquet national financier pour "fraude fiscale aggravé", il risquerait un redressement fiscal de plus de 20 millions d’euros.

Par ailleurs, Waldemar Kita aurait touché 70 millions d’euros au Luxembourg depuis 2010. Ces sommes n’auraient, là encore, pas été soumises à l’impôt. Elles proviennent d’une seconde entreprise, les laboratoires Vivacy. Officiellement, elle est sous le contrôle d’une holding luxembourgeoise, dirigée par Jurg Kundert. Selon Médiacités, celui-ci ne serait qu’un prête-nom pour le propriétaire du FC Nantes, caché lui derrière une société basée aux Iles Vierges britanniques.

Des doutes sur sa résidence fiscale en Belgique

Selon Médiacités, le parquet national financier aurait notamment dans le viseur la résidence fiscale de Waldemar Kita en Belgique, qui lui a permis de s’exonérer de toutes ces sommes. "Waldemar Kita s’est fiscalement installé en Belgique juste à temps pour toucher sa part de la vente [de son entreprise Cornéal], soit 130,8 millions d’euros, sur lesquels il n’a payé d’impôts ni en France, ni en Belgique, où les plus-values ne sont pas taxées", rapportent les journalistes. C’est d’après eux grâce à cet argent qu’il acheté le FC Nantes à partir de 2007, notamment.

Waldemar Kita et son fils, Franck, lors de la rencontre à domicile face à Dijon, le 13 décembre 2020. © AFP - Loïc Venance

En février 2019, l’appartement parisien de Waldemar Kita et son adresse fiscale belge sont perquisitionnés au même moment. Résultat : selon les enquêteurs, "les époux Kita étaient tous deux présents [à l’adresse parisienne], qui semblait constituer leur domicile principal". A Uccle, dans la banlieue de Bruxelles, ils trouvent une autre personne dans l’appartement des Kita. Par ailleurs, les différents éléments accumulés (téléphonie, factures, remboursements de santé) tendraient à démontrer que l’homme passerait la majorité de son temps en France.

Un compte bancaire à son nom au FC Nantes

D’après Médiacités, l’enquête du parquet national financier a également permis de mettre au jour un compte bancaire créé par le FC Nantes au nom de Waldemar Kita, avec une carte de crédit. Ce compte servirait à payer ses frais professionnels. Les journalistes pointent du doigt le jet privé du propriétaire du club, potentiellement utilisé pour assister aux matchs à l’extérieur ou rencontrer des joueurs lors de recrutement. Selon eux, il est exploité par une compagnie dont Waldemar Kita est actionnaire et qui "facture l’heure de vol entre 2.000 et 3.000 euros".

Enfin, Médiacités révèle que le FC Nantes est soumis à un deuxième contrôle fiscal après avoir subi un redressement au début des années 2010. Une information qui ne devrait pas calmer la colère des supporters.