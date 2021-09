FC Nantes - Willem Geubbels : "C'était le meilleur choix pour relancer ma carrière"

Son nom a commencé à fuiter dans les derniers jours du marché estival des transferts. En manque de temps de jeu en Principauté où il est arrivé durant l’intersaison 2018 – 17 titularisations en 3 saisons -, l’ailier Willem Geubbels n’a jamais réussi à s’affirmer dans l’effectif pléthorique de l’AS Monaco et justifier les quelque 20 millions d’euros déboursés par la direction du club princier.

Plombé par une succession de blessures au genou, aux ischios, au métatarse ou encore à la cuisse, le joueur de 20 ans a décidé de rebondir au FC Nantes, ce lundi, via un prêt d’une saison assorti d’une option d’achat de six millions d’euros. Le début d’un nouveau chapitre pour le natif de Villeurbanne, à condition d’en avoir terminé avec les allers-retours à l’infirmerie. Entretien.

"Retrouver le niveau que j’avais avant mes blessures"

Comment votre recrutement s'est-il déroulé ?

Ca s’est fait assez rapidement. Dès la prise de contact, tout est allé vite. J’avais des sollicitations mais aujourd’hui c’est le FC Nantes que j’ai choisi. L’enthousiasme du coach, du staff et leur approche bienveillante à mon égard m’ont séduit. Le fait de m’appeler et de m’expliquer le projet mot pour mot en étant clair a fait la différence. Je pense que c'était le meilleur choix pour relancer ma carrière et l'idée d'aider le FC Nantes ne me déplaît pas non plus.

Quels sont vos objectifs, cette saison ?

J’en ai plusieurs mais le principal est d’enchainer les matches et d'être décisif par les buts et les passes. Plus personnellement, je suis là pour retrouver le niveau que j’avais avant mes blessures. Quant à mon mental de compétiteur, il a forcément été un peu touché parce que j'ai subi beaucoup de pépins mais il n’est jamais parti et là, je vais essayer, on va dire, de l’augmenter.

Je n'ai pas eu beaucoup de temps de jeu l’an dernier fait que j'étais en manque de rythme.

En parlant de pépins, où en êtes-vous physiquement ?

Je pense que tout ça est derrière moi. Après le fait de ne pas avoir eu beaucoup de temps de jeu l’an dernier fait que j'étais en manque de rythme. Mais je suis en train de subir une bonne préparation physique pour pouvoir enchainer à nouveau les matches.

"Avec cette équipe, on peut faire quelque chose de bien cette année"

Quelles sont vos principales qualités ?

Je suis un joueur assez rapide, un finisseur aussi. Je ne suis pas maladroit devant le but maintenant c’est avec le rythme des matches que je pourrai à nouveau développer mon habileté devant le but et parfaire ma vitesse qui est une de mes autres qualités.

Considérez-vous toujours le FC Nantes comme un grand club ?

Huit titres, ce n’est pas rien et même si la saison dernière a été compliquée, il ne faut pas oublier ce que le FC Nantes a représenté. Et avec l'équipe qu'on a, on peut faire quelque chose de bien cette année. Le groupe est jeune et talentueux avec de bons joueurs et je suis sûr que ça va bien se passer.

Ce prêt constitue-t-il un tournant dans votre carrière ?

Je ne sais pas si c’est le mot mais il est vrai que j'ai commencé très jeune et que, malgré mon jeu âge, les pepins m’ont ralenti. Pour répondre à votre question, je vais déjà me concentrer sur cette saison-là et on verra après pour mon avenir.