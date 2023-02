FC Rouen : "Ne pas monter serait une grande déception", le président Charles Maarek se confie

Leader de sa poule de National 2, la quatrième division du football, avec cinq points d'avance sur le Racing Club de France, deuxième, le FC Rouen paraît en bonne position pour monter en National. Avant d'affronter Poissy, troisième, ce samedi 11 février au stade Diochon, le président des Diables Rouges, Charles Maarek se confie.

La place de leader du championnat

"On a cinq points d'avance, il reste treize matches, donc on espère, on a une petite option. Mais il y a quinze jours, on était à égalité avec le Racing Club de France. Donc on reste humbles. Il faut une mentalité irréprochable, glaner les points qu'il faut pour retrouver ce qui est, un peu, la place du FC Rouen. Dans notre situation, on y croit. Il y a les prestations, l'état d'esprit, on sent que les joueurs ont envie de le faire. Peut-être que c'est la bonne année pour le FC Rouen. On continue à travailler, il y a un match le 26 avril contre le Racing. Je suis ambitieux, les supporters aussi, ce serait une belle joie que de monter."

Pourquoi cette année plutôt qu'une autre ?

"Déjà il y a Maxime D'Ornano, notre entraîneur. Il amène une telle sérénité. Il y a une très bonne relation entre nous. On est très différents dans nos caractères et donc très complémentaires. On a les pieds sur terre. Il gère le sportif et moi les finances. Et puis, j'ai une vision pour le FCR, continuer à travailler en toute sérénité avec les supporters, les institutionnels, les amoureux de ce club. On est en train de donner une bonne image du club."

Le match contre Poissy

"Ils vont avoir une motivation supplémentaire avec ce qu'il s'est passé. [Le FCR a gagné le match aller sur tapis vert, alors qu'il l'avait perdu sur le terrain, le club rouennais ayant déposé un recours car Poissy a fait jouer des joueurs qui n'avaient pas encore leur licence.] On avait fait le nécessaire pour qu'il y ait ouverture d'une enquête. Vu les enjeux économiques, cela pouvait être intéressants pour nous. Sur le sportif, ils nous ont battu au match aller, on avait pris une belle leçon de football. D'après ce que j'entends, il y aura un public très nombreux. On se doit de conforter notre place de leader, tous les supporters veulent aller plus haut. Il faut être impliqué, je n'ai pas de doute que les joueurs le soient. J'ai un objectif, aller plus haut."

Le budget du club en cas de montée ou non

"Le National 2 ce n'est pas évident, il ne faut pas y rester des années. On a passé sans problème la DNCG (Direction nationale du contrôle et de gestion) en juin. Là, on a un encadrement de la masse salariale, on se doit d'avoir un budget équilibré, on l'aura. On n'aura pas de souci. On sera dans les clous, pas besoin de lancer de rumeurs inutiles, on y travailler quotidiennement. On fait deux budgets pour l'année prochaine. Un si l'on monte, l'autre si l'on ne monte pas. Ce n'est pas évident moralement ! Si on reste en N2 ce ne sera pas une catastrophe économique, ce sera une grande déception. Et si l'on monte, on gardera les pieds sur terre."