FC Sète : Ludovic Liron n'est plus candidat à la reprise du club de National

Dans un entretien au Midi Libre, ce lundi, Ludovic Liron a annoncé qu'il faisait finalement machine arrière. Dans un contexte peu favorable, l'ancien footballeur devenu promoteur n'est plus candidat à la reprise du club de National, alors même qu'il bénéficiait du soutien du maire de la ville François Comheines.

Ludovic Liron, accompagné de l'ancien footballeur puis entraîneur et sélectionneur Marc Collat, entendait diriger le FC Sète à la place de Jean-François Gambetti. Son souhait était de "professionnaliser le club, des jeunes jusqu'aux seniors, avec pour objectif de monter en Ligue 2 (...) dans les deux ans".

Seulement, Ludovic Liron s'est d'abord heurté au refus de l'actuel président de quitter ses fonctions avant la fin de la saison. Le timing est alors devenu trop serré aux yeux du candidat, qui ne voulait pas débarquer à l'issue de l'exercice en cours, alors qu'une partie du recrutement aurait été bouclé et que des décisions importantes auraient déjà été prises.

Ludovic Liron déclare ainsi, auprès de nos confrères, que "Jean-François Gambetti et son équipe ont fait un très bon travail depuis trois ans, on se devait de respecter cela (...) La sagesse veut que je me retire. Il y a des joueurs, des éducateurs et un entraîneur qui ont besoin d'être rassurés (...) les choses doivent se faire naturellement et là, ce n'était pas le cas (...) il ne faut pas forcer le destin (...) le plus important est que le FC Sète se porte bien"

Reste maintenant à savoir si la SASP verra tout de même le jour, si Jean-François Gambetti restera aux manettes et quel projet sera validé pour l'avenir du FC Sète, qui vient d'obtenir son maintien, un an après la promotion du club en troisième division.