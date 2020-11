FC Sète : Sandryk Biton sous le charme de Kylian Kaïboue, prêté par Montpellier

Alors que le FC Sète réussit un début de saison prometteur en National, division dans laquelle le club est tout juste promu, plusieurs joueurs affichent des performances individuelles plus qu'encourageantes. Parmi eux, il y a Kylian Kaïboue (20 ans), prêté depuis septembre par le partenaire montpelliérain.

Milieu de terrain de formation, qui peut aussi évoluer à gauche et dans l'axe de la défense, Kylian Kaïboue possède un redoutable pied gauche et une bonne vision de jeu, qui lui permettent de s'imposer sans difficulté au sein du onze de Nicolas Guibal.

Directeur sportif du FC Sète, Sandryk Biton était l'invité de Bertrand Queneutte et Geoffrey Dernis, ce lundi, dans 100% Paillade, sur France Bleu Hérault, dans la foulée d'un entretien avec le joueur, diffusé dans l'émission.

ENTRETIEN

Satisfait par les performances de Kylian Kaïboue ?

Si je veux éviter que les scouts viennent le voir, je vous dirai que je suis très déçu de ses performances, mais je serais un menteur. Depuis le début de saison, il a par sa niaque, son envie de gagner, sa personnalité, mis une emprise au sein de l'effectif du F Sète. Malgré son jeune âge, il montre qu'il a tout pour arriver au plus haut niveau très rapidement. Je n'aime pas dire XXL, mais il a des performances dernièrement, à tous les postes, qui sont dans la lignée de celles de Warren Caddy, au niveau de son rendement. Et je suis très très heureux que le président Nicollin ait accepté de nous le prêter en début de saison, parce qu'il apporte énormément.

Le MHSC continue de le suivre ?

A tous les matchs, un représentant du club vient le voir. Quand c'est pas Bruno Carotti, c'est Souleymane Camara, Antoine Di Fraya, Yves Brécheteau. Ils viennent voir Kylian et les autres joueurs. Ils font des comptes rendus réguliers. Moi, je suis très heureux de ses performances, le coach aussi, le président également. Dans le vestiaire, il a une place importante, c'est un capitaine dans l'âme, il a ça dans le sang. C'est un gros râleur à l'entraînement, il me fait penser à Geoffrey Dernis : adorable en dehors, un gagneur sur le terrain.

A quel poste est-il le plus intéressant ?

Au milieu de terrain. Il a cette facilité à casser des lignes, trouver les latéraux. Il se projette, il est intelligent au niveau défensif, il a un sens de l'anticipation très important. Son seul défaut, c'est peut-être sur le plan physique. Il manque légèrement d'impact, on le fait travailler au niveau musculaire. Il a un pied en revanche, c'est du très très haut niveau. Je lui ai dit : quand il fait des performances comme vendredi soir, son avenir est tracé. Mais il faut les répéter.

Capable d'aller plus haut que le National et de s'y imposer ?

Largement le niveau de la Ligue 2. Aucun doute par rapport à ça. Dans un effectif comme Montpellier, je pense qu'il n'est pas loin de Joris Chotard. Pour Sète, en tous cas, c'est du pain béni. Je pense que le fait de faire une saison pleine en National, puis une saison pleine en Ligue 2 serait le meilleur tremplin pour arriver en Ligue 1.

Sans lui, la saison de Sète serait-elle la même ?

Je n'aime pas sortir des individualités, parce que le collectif prime. Mais il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire qu'il a pris une place très importante. Maintenant, le gros avantage de notre équipe, c'est qu'on a un groupe soudé. Quand vous voyez le nombre de blessés qu'on a actuellement, et malgré le départ de Caddy, on a su rebondir et gagner des grosses écuries. Si on veut jouer autre chose que le maintien, Kylian sera un élément important de notre équipe.