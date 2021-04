FC Sète : une nouvelle victoire en forme de bol d'air, dans un contexte pesant

Comme la semaine passée face à Laval, c'est dans les arrêts de jeu que le FC Sète est allé décrocher un nouveau succès, le neuvième de la saison. Sur leur pelouse, face aux mayennais, les dauphins avaient été sauvés par un but d'Abdel Malik Hsissane. Ce samedi, c'est à la finition d'Aymen Souda et de Djibril Diarra qu'ils s'en sont remis pour renverser les franciliens.

Vers une reprise du club ?

Une victoire qui fait du bien à Nicolas Guibal et à ses hommes, mais aussi au staff et à la direction d'une écurie en plein doute sur son propre avenir. En effet, en coulisses, le maire de la ville de Sète manoeuvre pour modifier le statut du club et accélérer une opération voulue depuis longtemps par l'actuel président, Jean-François Gambetti.

Seulement, celui sous qui le FC Sète a retrouvé le National et qui est en partie à l'origine de la création d'un partenariat avec le MHSC, ne semble pas faire partie des plans futurs du premier magistrat de la ville.

Dans le cadre de la création d'une SASP, François Commeinhes aurait jeté son dévolu sur le projet de Ludovic Liron, promoteur immobilier et ancien footballeur, formé à Montpellier avant une carrière professionnel qui le mène du Stade de Reims au Nîmes Olympique, en passant par Troyes, Valenciennes et Arles-Avignon, et ferait pression pour obtenir la démission du boss des verts et blancs.

Un choix qui interroge les uns, à Louis Michel, et qui fait grincer les dents des autres. Le président Gambetti n'aurait, de toute façon, pas l'intention de démissionner de son poste avant au moins la fin de saison. S'il n'a pas dit son dernier mot, il aurait par ailleurs pour ambition de continuer à diriger la partie associative du club, si la SASP venait à voir le jour telle que souhaitée par François Commeinhes.