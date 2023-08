FC Sochaux : 40 investisseurs réunis derrière FCSM 2028 avant l'audition devant la DNCG

La date est attendue, comme d'autres avant elle dans le feuilleton du sauvetage du club du FC Sochaux Montbéliard. Les repreneurs du club, réunis sous la bannière FCSM 2028 , ont rendez-vous ce jeudi devant la DNCG, l'autorité financière du football, pour défendre leur projet en National 1.

L'audition est prévue à partir de 12 heures 15 et pourrait durer jusqu'à peu avant 14 heures. Elle validera, ou non, le projet de rachat du club par cet ensemble d'actionnaires en deux étapes : la première, consacrée à l'audit du processus de reprise en tant que tel, la seconde, dédiée à l'évaluation de la capacité financière pour la saison à venir.

« Le grand match se joue avec la DNCG » commente Pierre Wantiez, co-pilote de ce projet de sauvetage avec Jean-Claude Plessis, alors que l'avis de l'instance pourrait sceller le sort du club professionnel aux 95 ans d'histoire. Attendue rapidement après l'audition, la décision de la DNCG sera ensuite confirmée par le Conseil d'administration de la Ligue de football professionnel et par le Comex de la FFF. Ces dernières ne vont généralement pas contre l'avis de l'autorité financière.

« C'est un encouragement fantastique pour nous »

« Je ne sais pas si on pourra lever les bras définitivement jeudi soir, mais je pense que oui » déclare Pierre Wantiez, après avoir réuni près de 40 investisseurs privés autour de ce projet. Plus de 5000 personnes ont par ailleurs contribué à la levée de fonds organisée par les Sociochaux, qui ont rejoint le projet FCSM 2028 ce mercredi.

« C'est un encouragement fantastique pour nous, surtout en cette période de l'année, la première quinzaine d'août. Nous avons des gens qui nous appellent encore maintenant parce qu'ils étaient en vacances et veulent participer. D'autres pourront nous rejoindre dès lors que nous aurons passé cette étape devant la DNCG » explique l'ancien dirigeant du club.

« Gagner le droit de continuer et de reconstruire »

Cette « réserve de puissance » doit aussi leur permettre d'arriver confiants devant l'autorité financière, même si la prudence reste de mise : « Nous avons bien sûr quelques aléas techniques, avec des fonds encore à l'étranger par exemple, mais nous avons des contrats d'engagement. Nous devons miser sur la compréhension de la DNCG » détaille Pierre Wantiez, qui s'appuie sur le « véritable succès de l'opération. »

Les 5 millions d'euros à réunir, qu'ils s'étaient fixés comme premier objectif , vont permettre de financer la saison à venir et d'engager la reconstruction du club : « Ce qu'on doit gagner avec la DNCG, c'est le droit de continuer, de préserver le centre de formation et d'avoir du haut niveau à Sochaux. Mais c'est juste une étape dans la reconstruction du club » annonce-t-il.

Une phase d'urgence avant le premier match

Comment traduire le plan d'investissement du club en modèle de gouvernance pour le futur ? « Il y a déjà des gens qui ont participé et qui ne veulent aucune responsabilité » indique Pierre Wantiez. Une phase d'urgence est prévue, en cas d'avis favorable pour le National, pour disputer le premier match vendredi 25 août prochain.

« Nous aurons une période de transition très rapide, que nous sommes en train d'anticiper, avec des décisions d'urgence à prendre pour jouer la première rencontre. Si on veut être prêts, il faudra que Julien Cordonnier [Directeur sportif du club ] et Oswald Tanchot [coach] puissent signer dès ce weekend. Si le rachat est validé par la DNCG, Nenking n'aura définitivement plus aucun lien avec le club et il faudra redistribuer les missions opérationnelles » commente-t-il.

C'est un pas immense qui peut être franchi ce jeudi pour l'avenir du club et le lancement de sa reconstruction, avec aux commandes, pour le démarrage : « un ticket Plessis/Wantiez comme au bon vieux temps. »