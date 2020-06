FC Sochaux : Abdallah Ndour et Steve Ambri en renfort

Le FC Sochaux-Montbéliard continue d'avancer à grand pas dans son recrutement pour la prochaine saison de Ligue 2. Après Florentin Pogba, Bryan Soumaré et Joseph Lopy, le FCSM va enregistrer l'arrivée de deux nouveaux joueurs. Les dossiers de Abdallah Ndour et Steve Ambri sont bouclés. Selon nos informations, l'ex-strasbourgeois est attendu en début de semaine pour signer son contrat, alors qu'un accord de principe est conclu avec l'ancien valenciennois.

Ndour pour remplacer Rocchia

Sochaux tient déjà son latéral gauche. Il s'agit, comme nous vous l'annoncions dès mardi, de Abdallah Ndour. Le défenseur sénégalais, âgé de 26 ans, en fin de contrat avec Strasbourg, va s'engager pour les trois prochaines saisons avec les jaune et bleu après avoir satisfait à la traditionnelle visite médicale prévue en début de semaine.

Omar Daf s'est montré persuasif pour convaincre son compatriote de rejoindre les rangs sochaliens. Avec les départs de Christopher Rocchia et de Jason Pendant, il était impératif de trouver un titulaire du poste de latéral gauche. Abdallah Ndour a été élu meilleur latéral gauche lors de la montée du Racing dans l'élite en 2016-2017. Gravement blessé, il n'a jamais réussi depuis à se refaire une place au soleil dans l'équipe de Thierry Laurey. Mais le Sénégalais, titulaire qu'à 6 reprises la saison passée en Ligue 1 avec le club alsacien, devrait être revanchard avec le maillot sochalien sur le dos.

Ambri comme milieu gauche ?

Plus surprenant est peut-être le recrutement de Steve Ambri. L'attaquant de 22 ans quitte son club formateur de Valenciennes sans jamais s'y être imposé. Auteur simplement de 2 buts en 60 matches de Ligue 2 avec l'équipe nordiste, le joueur offensif a été repositionné latéral gauche avec VA. Quel sera son poste au FCSM ? Selon nos informations, il devrait être la doublure de Fabien Ourega en tant que milieu excentré.

Kitala toujours visé

Avec l'arrivée de Ndour et Ambri, le FCSM doit désormais finaliser son recrutement en étoffant son attaque. Sané sur le départ, les dirigeants sochaliens ont ferré le jeune attaquant Yann Kitala dont Thomas Deniaud nous disait le plus grand bien dans 100% FCSM lundi dernier. Mais Sochaux n'est pas seul à courtiser le joueur formé à Lyon. La concurrence est rude, et pas sûr qu'il parvienne à ses fins dans ce dossier. Le FCSM pourrait se rabattre sur un attaquant plus expérimenté évoluant dans un championnat étranger.