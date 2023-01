FC Sochaux : accord signé avec le Grand Belfort pour le futur centre de performance

C'est désormais officiel. L'accord a été signé ce lundi en mairie de Belfort entre le FC Sochaux Montbéliard et les élus du Grand Belfort. Le futur centre de performance du FCSM sera construit dans le Territoire de Belfort sur la zone des Plutons prés de la gare TGV de Meroux Moval comme vous l'avait révélé France Bleu Belfort Montbéliard en novembre dernier . Cette zone est située prés de la gare TGV de Meroux Moval, il s'agit d'un ancien dépôt de munitions du 1er RA de Bourogne, propriété du Grand Belfort, qui est dotée d'une superficie d'environ 90 hectares. L'accord sur l'acquisition de cette zone a été signé par Frankie Yau, Samuel Laurent respectivement président et directeur général du FCSM et Damien Meslot, Président du Grand Belfort.

Dans la perspective d'une montée en Ligue Un

Cet immense complexe va regrouper toutes les activités sportives et administratives du FCSM sur un seul et même site. " L'objectif, c'est d'améliorer les infrastructures dans une perspective de montée en ligue 1 ", a indiqué Frankie Yau, le président du FCSM face aux médias. " C'est la dynamique du club et l'état d'esprit qui changent grâce aux moyens de Nenking" a ajouté Samuel Laurent, le directeur général. Le FC Sochaux Montbéliard s'apprête donc à entrer dans une nouvelle dimension si l'on en croit ses dirigeants. Et le transfert de ces infrastructures dans le Territoire de Belfort fera date dans l'histoire du club.

La signature de l'accord entre le FCSM et les élus du Grand Belfort s'est déroulée dans les salons de l'hôtel de ville de Belfort © Radio France - Natacha Kadur

" On se félicite de ce choix qui va faire rayonner le nord Franche-Comté. C'est important pour l'avenir du club sur la métropole", a indiqué Damien Meslot, le président du Grand Belfort. Le FCSM va acquérir le terrain pour 4,25 millions d'euros.

Livraison à l'horizon 2026-2027

Le futur centre de performance va offrir à l'équipe première trois terrains hybrides chauffés ce qui va permettre des entraînements par tous les temps. "Ce sera un vrai centre de vie pour les joueurs avec salles de musculation et tous les bâtiments administratifs nécessaires", a détaillé Samuel Laurent. L'objectif est de livrer le nouveau complexe d'ici trois à quatre ans avec un premier terrain chauffée disponible dès l'hiver prochain. " Les infrastructures de Bonal ne sont plus tenables", a rajouté le directeur général du FCSM. La première phase du chantier va coûter 20 millions d'euros. Aucune aide publique n'est prévue. "On investit beaucoup et on est là pour avoir des résultats", a indiqué Frankie Yau. Le siège social du FCSM restera à Sochaux et les matchs continueront de se jouer au stade Bonal dont Pays de Montbéliard Agglomération est le propriétaire.

"Le Pôle métropolitain se renforce", Damien Meslot président du Grand Belfort

Avant son officialisation, cet accord avait soulevé l'indignation du président de Pays de Montbéliard Agglomération qui avait parlé de "vol du patrimoine sportif". Mais Damien Meslot n'a pas souhaité polémiquer expliquant qu'à travers ce rapprochement entre le FCSM et le voisin du Territoire de Belfort, " le pôle métropolitain se renforce, il faut le construire. Si certains veulent en être, ils sont les bienvenus. C'est le sens de l'histoire. Ça n'a aucune importance la localisation, ce qui compte c'est que le club performe. Le reste, c'est du clapotis dans un verre d'eau" a indiqué Damien Meslot. Ce terrain est le plus beau terrain qu'il y avait dans la région, aux yeux du Grand Belfort. "Il y a une belle histoire a écrire", a ajouté le président de l'agglomération belfortaine*.* Même écho du côté du FCSM, "la polémique ne nous intéresse pas, on veut travailler dans l'intérêt du club", a conclut le directeur général du FCSM Samuel Laurent.