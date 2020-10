FC Sochaux : accusé de morsure, Ousseynou Thioune se dit victime de propos racistes

Le gardien de Valenciennes accuse le joueur sénégalais de Sochaux de l'avoir mordu à la joue lors d'une altercation au coup de sifflet final. Le milieu de terrain du FCSM nie les faits et dit même avoir subi des propos racistes de son adversaire. L'affaire devient sensible.

Le FC Sochaux Montbéliard se retrouve, bien malgré lui, au coeur d'une polémique après le match à Valenciennes ce samedi (0-0). La vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux, celle d'un joueur de Sochaux apparemment en train de mordre la joue du gardien de Valenciennes. La scène se passe au coup de sifflet final, en plein attroupement entre les deux équipes a la fin d'un match très tendu. Avec des accrochages, des insultes, et donc cette prétendue morsure à la joue de Jérôme Prior, le portier nordiste qui a montré une entaille aux caméras de télévision. Le fautif serait Ousseynou Thioune, le milieu de terrain sochalien qui réfute pourtant toute morsure et a même confié à ses dirigeants avoir reçu des insultes racistes de la part de son adversaire. Du côté de Valenciennes, on prend fait et cause pour son joueur alors qu'à Sochaux, on ne communique pas encore officiellement sur un dossier désormais plus que sensible.

Que s'est-il réellement passé ?

Sur les images de Beinsport, le diffuseur télé, un peu à l'écart des échauffourées, on peut voir Thioune venir parler de près, de très près même au portier valenciennois, dans un tête-à-tête tout sauf amical, avant que celui-ci ne repousse énergiquement le Sochalien . Jérôme Prior va ensuite montrer aux caméras une entaille sur sa joue, accusant ouvertement Thioune de l'avoir mordu, ce que conteste le Sochalien. Le milieu de terrain sénégalais confie à ses dirigeants et certains de ses coéquipiers qu'il a réagi ainsi après avoir subi des insultes racistes de la part du gardien nordiste.

Un entretien ce lundi avec le joueur sochalien

Parole contre parole, l'affaire prend une tout autre tournure désormais si les accusations de propos racistes sont avérées. Mais avant de se prononcer publiquement, les dirigeants du FCSM veulent d'abord s'entretenir de vive voix, et à tête reposée, ce lundi, avec Ousseynou Thioune pour entendre sa version des faits. A la fois sur l'accusation qui pèse sur lui concernant la morsure, et évidemment sur les insultes racistes dont il aurait fait l'objet. "Casse-toi, sale noir" a notamment déclaré le Sochalien à nos confrères de l'Est Républicain.

Le FCSM compte également recueillir le témoignage de Christophe Diédhiou, le défenseur sénégalais "également provoqué toute la partie par l'attaquant Teddy Chevalier" selon l'encadrement sochalien. L'entraîneur Omar Daf a même insisté samedi après le match "S'il y a eu des réactions de mes joueurs, même si on doit garder le contrôle, c'est qu'il y a eu une raison".

Une polémique qui tombe mal

Alors que le président de Valenciennes déclare à l'AFP "vouloir défendre son joueur, et faire confiance à l'arbitre et à la commission de discipline de la Ligue pour prendre les décisions qui s'imposent", le FCSM, de son côté, reste discret, et attend surtout le rapport de la Ligue de football pour savoir quelle action éventuelle intenter, et surtout quel soutien à apporter à son joueur qui risque, si les faits de morsure sont confirmés, une très lourde sanction pouvant aller à plusieurs matches de suspension. Le FCSM se serait bien passé de défrayer la chronique extra-sportive au moment où, seul club invaincu de Ligue 2, il réalise un excellent début de saison récompensé par une 3ème place au classement.