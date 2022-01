FC Sochaux : Adama Niane prêté à Dunkerque

Adama Niane a disputé seulement six rencontres cette saison avec le FCSM.

Adama Niane terminera la saison de Ligue 2 avec l'USL Dunkerque. Le malien de 28 ans quitte le FC Sochaux-Montbéliard ce mercredi pour rejoindre en prêt le club nordiste, actuel 19e de Ligue 2.

Arrivé en septembre 2020, Niane n'entrait plus dans les plans d'Omar Daf cette saison. L'attaquant n'a disputé que six matchs, dont trois en Coupe de France (et un doublé contre les amateurs de Montchat-Lyon). Lors de sa première saison, il avait participé à 30 rencontres de Ligue 2, pour quatre buts.

Ce prêt ressemble à un départ définitif, Adama Niane étant en fin de contrat en juin 2022.

Il pourrait recroiser la route des Jaune et Bleu très prochainement, puisque Sochaux se déplace à Dunkerque le 22 janvier prochain.