Fc Sochaux : après Nike, un nouvel équipementier dès la saison 2022/2023

Le Fc Sochaux-Montbéliard change d'équipementier officiel. Dès l'été 2022, les maillots de match des équipes masculines, féminines et de jeunes, les maillots d'entraînement, et tous les autres vêtements du club ne seront plus ciglés de la virgule de la marque américaine Nike. L'équipementier français Eldera, basé à Montélimar dans la Drôme signe un partenariat de cinq ans avec le club sochalien.

C'est le premier club de football professionnel que cette marque équipera, elle a déjà été l'équipementier officiel du club de rugby d'Oyonnax en Top 14. Le Fc Sochaux était habillé par Nike et son distributeur Ekinsport depuis trois saisons.

"Nous avons la certitude de pouvoir continuer à grandir en même temps qu’Eldera dans un deal gagnant-gagnant" explique dans un communiqué Samuel Laurent, le directeur général du FCSM. Eldera espère également se développer en France en signant avec le FCSM : "depuis notre création, nous travaillons à la structuration de notre entreprise et avions besoin de mettre en lumière notre savoir-faire et de développer notre notoriété à travers un club qui nous ressemble" affirme de son côté Florian Noyer, dirigeant de la marque.