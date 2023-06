FC Sochaux : "Bien finir une saison qui est loupée" pour Maxence Prévot

Discret depuis la terrible série de défaites, Maxence Prévot, est venu devant le micro de France Bleu Belfort-Montbéliard ce jeudi, à la veille du dernier match à Nîmes, pour dire à quel point il était marqué par la tournure des événements. Le portier sochalien espère finir avec la manière dans le Gard, une saison qu'il ne se gêne pas de qualifier de "loupée".

FBBM : Maxence, en quoi ce dernier match compte pour vous et votre équipe ?

Maxence Prévot : On doit beaucoup de choses au club. Ces dernières semaines ont été très compliquées, pour nous joueurs, pour le staff, pour les supporteurs qui ont mal vécu la situation, tout autant que nous. On se doit de prendre une revanche sur ce dernier match. On doit bien finir, on leur doit de bien figurer sur ce dernier match, et aller à Nîmes pour les 3 points et finir une saison qui est dure à terminer parce que les résultats ne sont pas là, les circonstances font que, on ne va pas se le cacher, complètement loupée, mais on doit finir de la meilleure des manières."

FBBM : Pour vous, le bilan est aussi sévère que ça ?

MP : Il faut se dire les choses. L'objectif du club était de finir dans les 2 premières places pour monter. Le club a fait beaucoup d'efforts pour nous mettre dans les meilleures dispositions, de nous donner les choses dont on avait besoin. Tout a mal tourné depuis le match de Bastia."

FBBM : C'est un échec brutal ou vous l'avez senti venir ?

MP : Ca nous est tombé dessus comme ça. Si on avait les raisons, on n'aurait pas fini de cette manière, c'est dommage, le vestiaire était beaucoup touché par ces dernières semaines, ça n'a pas été la joie. Maintenant, on se doit de montrer un vrai collectif, même si c'était le cas avant, mais encore plus maintenant, d'autant qu'on montre plus de choses ces derniers temps.

FBBM : Justement, on a beaucoup évoqué un vestiaire désuni pour expliquer cet effondrement. C'est aussi votre ressenti ?

MP : Un problème de collectif ? Je ne sais pas, je pense que tout le monde a tiré dans le même sens, personne n'a cherché à tirer un autre vers le bas. Après ce sont des circonstances qu'on arrive pas à contrôler. C'est rare de finir une saison à l'opposée de notre début, et même de notre saison où on a été en progression. Je dirais que le collectif a toujours été le même, On n'a pas les réponses aux questions, sinon je vous les dirais."

FBBM : Maxence Prévot, avez-vous hâte du coup d'en finir et de passer à la saison prochaine. Etes-vous d'ailleurs inquiet sur cette prochaine saison ?

MP : Non, je ne suis pas inquiet parce que je me répète, le groupe est toujours soudé, c'est aussi dans ces moments-là que l'on voit comment réagit un groupe (NDLR : il manque quand même beaucoup de joueurs cadres sur ces derniers matchs pour diverses raisons). J'ai aussi hâte d'être à vendredi soir pour bien finir cette saison, mais aussi envie de passer à autre chose et d'être déjà à la prochaine pour donner un autre visage du club."

