FC Sochaux : coup d'envoi de la campagne d'abonnements

Ils ne tiennent plus en place. Les supporteurs du FC Sochaux Montbéliard sont prêts à retourner au stade Bonal pour voir leur équipe préférée et le lancement de la campagne d'abonnements ce lundi 5 juillet 2021 (en ligne uniquement jusqu'au 12 juillet) va ainsi combler un manque de plusieurs mois. Depuis presque deux ans, les fans des Jaune et Bleu n'ont pu assister qu'à 15 matches à cheval sur deux saisons. La saison dernière, cinq mille d'entre eux étaient autorisés à voir le FCSM à domicile, et à quatre reprises seulement, le huis clos s'installant à la fin du mois d'octobre 2020. Pour cette nouvelle saison de Ligue 2, les fans espèrent cette fois s'abonner pour voir leurs favoris jusqu'au bout. Mais ce retour au stade sera conditionné à plusieurs contraintes sanitaires.

Pass sanitaire ou négatif au COVID

Cette fois, le huis clos n'est plus de mise mais venir au stade Bonal ne se fera pas non plus comme avant. Depuis le 30 juin 2021, il n'y a plus de jauge de capacité pour un événement sportif en plein air, mais au-delà de 1 000 personnes (ce qui sera forcément le cas à Bonal), le pass sanitaire devient obligatoire pour chaque spectateur. Il est aussi possible de présenter un test PCR négatif de moins de 48 heures, ou encore de prouver qu'on a eu le COVID et qu'on est donc protégé, pour aller au match.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas un frein aux ardeurs des supporteurs

Ces contraintes ne semblent pas freiner les ardeurs des supporteurs sochaliens pour prendre, ou reprendre leur cartes d'abonnés "Moi, je me suis vacciné pour justement retourner au stade, revivre normalement, ça m'a motivé" affirme Jean-Régis, abonné depuis 25 ans. Même élan pour David, abonné depuis 20 ans "J'en ai marre de voir les matches sur un écran, le stade me manque, c'est un lieu de partage donc je me réabonne" insiste le quinquagénaire qui "est vacciné" donc qui pourra aller au stade sans problème. Pareil pour Yannick "Quand on a le sang jaune et bleu, on l'a toujours, donc oui je me réabonne, et puis pour le pass sanitaire, de toutes façons, il faut s'adapter, il faudra bien tous y passer".

"Je me fais vacciner pour aller voir Sochaux à Bonal" - Robin, 15 ans

Les supporteurs d'un certain âge sont en majorité vaccinés mais Sochaux compte aussi beaucoup de jeunes fans qui restent le public moins vacciné. Il y en a qui ont quand même franchi le pas comme Robin, 15 ans, qui a décidé de se protéger pour suivre son équipe de coeur "J'ai ma 2ème dose le 15 juillet, donc je serai vacciné pour aller à Bonal, ça m'a motivé" .. avant de lâcher un "Allez Sochaux !". S'il ne devrait donc pas y avoir de jauge (sauf décision de la Préfecture en fonction de l'épidémie et notamment de l'évolution du variant Delta dans le département du Doubs), le port du masque, même vacciné, devrait rester obligatoire dans l'enceinte de Bonal. Le club du FCSM a jusqu'au 31 juillet, et le premier match à domicile contre Le Havre, pour affiner le protocole sanitaire.