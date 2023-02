FC Sochaux : Damien Le Tallec "Je viens pour monter en Ligue 1"

Damien Le Tallec a déjà effectué ses premières séances d'entraînement avec le groupe jaune et bleu. Pas de temps à perdre pour le frère cadet d'Anthony, vainqueur de la coupe de France avec le FCSM en 2007. Arrivé libre du Torpedo Moscou, l'ex-milieu défensif de Montpellier a hâte de jouer avec sa nouvelle équipe et d'y apporter toute son expérience. "Il est qualifié mais ce ne serait pas lui rendre service de le lancer dès ce vendredi à Rodez, donc on va lui laisser une bonne semaine d'entraînement pour sentir un peu les choses et bien s'intégrer" confie Olivier Guégan, le coach du FCSM. En attendant, Damien Le Tallec a livré ses premières impressions sochaliennes ce jeudi lors d'une présentation à la presse.

Damien, comment s'est concrétisée votre arrivée à Sochaux ?

Damien Le Tallec : "Ça a été très rapide. J'ai eu le coach au téléphone il y a un peu plus d'une semaine. J'ai eu le club juste avant aussi, qui m'ont clairement expliqué le projet du club. Je le connaissais un petit peu déjà, mais je voulais discuter avec le coach aussi et c'est ce qui m'a convaincu de venir. Ça s'est fait très, très vite après."

C'est le challenge de monter en Ligue un qui vous a été présenté par les dirigeants et le staff ?

DLT : "Oui, bien sûr. C'est ça aussi mon objectif personnel. Je viens pour essayer de tout faire pour monter en Ligue un. C'est clair et net. Je ne suis pas venu pour autre chose et je sais que le club a des grandes ambitions aussi. C'est pour ça que je suis là aussi. Donc je pense que c'est un club aussi qui mérite la Ligue 1. C'est un très bon club en France et j'espère qu'on fera tout pour pour arriver au bout."

Vous avez été bien conseillé par votre frère, Anthony ?

DLT : "Oui, bien sûr. J'ai toujours des discussions avec eux, avec mon frère et ma famille concernant les transferts. Mais moi, je connaissais déjà le club. J'étais déjà venu aussi quand mon frère était là. Donc oui, on en a beaucoup parlé."

Vous êtes dans quel état de forme physique? Votre dernier match remonte au mois de novembre.

DLT : "Moi, je me suis préparé de mon côté. Après, c'est sûr que c'est différent quand il n'y a pas la compétition. Mais je pense que d'ici une semaine ou dix jours, je serai prêt."

La Ligue 2, c'est un championnat que vous connaissez ?

DLT : "J'y ai joué lors d'un court passage à Nantes, mais ça fait très longtemps (2012)"

Vous avez vu joué votre nouvelle équipe de Sochaux mardi à Bonal contre Valenciennes. Qu'est-ce que ça vous inspire, et le championnat de Ligue 2 en général ?

DLT : "Déjà, j'avais. J'avais regardé le match à Saint-Etienne. J'avais vu quelques bouts de match aussi avant parce que je suis beaucoup la Ligue 1 et la Ligue 2 donc je connaissais déjà. Mais voilà, je sais que Sochaux est une équipe qui aime beaucoup avoir la possession de balle, très offensif. Et moi, c'est ce que je cherchais. J'espérais jouer de nouveau dans une équipe qui joue au ballon et voilà, j'espère apporter toute mon expérience et ma qualité de passe pour alimenter le TGV (sourire en direction de Jodel Dossou, présent également à la conférence de presse, autre recrue hivernale et surnommé "le TGV béninois") et les autres attaquants. C'est pour ça que je suis ici."

Vous êtes là pour apporter votre expérience. L'impression dans ce groupe sochalien assez jeune d'être comme un grand frère ?

DLT : "Oui, c'est un peu bizarre parce que là, tu sens vraiment que j'ai pris de l'âge. Il y a beaucoup, beaucoup de jeunes, mais moi j'adore. J'adore être avec les jeunes. Donc pour moi, ça sera un grand plaisir de les accompagner. Moi, j'aime bien partager les choses aussi. Après, moi, j'aime beaucoup parler aussi. J'aime beaucoup parler à l'entraînement et surtout en match. Donc je vais essayer de les aider, les pousser même aux entraînements."

Après Montpellier, vous avez joué notamment en Grèce, en Russie, il y avait l'envie de revenir en France ?

DLT : "Pour être honnête? Pas spécialement. C'est surtout le challenge du club et le coach. Voilà, j'ai eu d'autres opportunités mais je pensais qu'à ce moment là, c'était la meilleure."

Et la raison principale de choisir Sochaux ?

DLT : "Une équipe qui joue au ballon. Et c'est pas si courant que ça. En tous les cas, pour moi, les six derniers mois, non. Après, moi, j'ai eu l'habitude de jouer dans des équipes qui jouent au ballon, donc c'est ce qui me manquait. Donc c'est pour ça aussi que j'ai décidé de partir. Et je pense que vraiment ici à Sochaux, il y a une super équipe qui peut faire de grandes choses."

Le style de jeu offensif de Sochaux va aussi avec ton style de jeu ? Déclencher des passes pour accélérer le jeu ?

DLT : "Oui, bien sûr. Moi, c'est un peu ma qualité de jeu de passe, court ou long, Je peux le faire, mais avec la qualité des attaquants qu'on a, je pense qu'il y a de quoi faire."

En 2007, votre grand frère, Anthony, a aidé en grande partie Sochaux à remporter la coupe de France contre Marseille (buteur en finale). Vous avez envie de l'imiter en aidant le FCSM à monter en Ligue 1 ?

DLT : "Oui bien sûr, j'espère bien."