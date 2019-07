FC Sochaux - Damien Perquis prêt à revenir !

Ce serait un gros coup du FC Sochaux-Montbéliard dans son mercato d'été. Le FCSM souhaiterait faire revenir Damien Perquis. Le défenseur du Gazélec Ajaccio serait intéressé par un retour en jaune et bleu pour y apporter toute son expérience. Les négociations sont en cours.

Sochaux, France

Le FC Sochaux-Montbéliard accélère dans son mercato d'été. Il faut dire que le temps presse pour bâtir une équipe digne de ce nom à moins de 3 semaines du début du championnat de Ligue 2 contre Caen à Bonal le 26 juillet 2019. Selon nos informations, le FCSM souhaiterait enrôler un ancien de la maison jaune et bleu en la personne de Damien Perquis.

Le défenseur vient d'être libéré de sa dernière année de contrat avec le Gazélec Ajaccio en raison de la descente du club insulaire en National. A 35 ans, le "grand blond" a confié à France Bleu Belfort-Montbéliard "être très intéressé par un retour au FCSM" dont il a porté les couleurs de 2007 à 2012. Les dirigeants et le staff sochaliens (Omar Daf en priorité) l'ont contacté pour lui faire part de leur envie de le voir revenir jouer à Sochaux.

Un rôle de cadre

Ce serait pour y apporter son expérience et encadrer les jeunes de l'effectif, un projet qui plairait parfaitement à Damien Perquis. Le joueur se dit prêt à endosser ce rôle pour faire profiter de ses presque 20 ans de carrière professionnelle. Formé à Troyes, il découvre la Ligue 1 à Saint-Etienne et s'affirme 5 ans ensuite au FCSM où il était l'une des coqueluches du public. Il a toujours gardé d'excellents contacts avec des membres du club et notamment Omar Daf avec lequel il a joué à Sochaux justement. Damien Perquis avait même rejoué avec les anciens du FCSM au printemps dernier.

En 2012, Damien Perquis tente l'aventure à l'étranger, en passant par le Bétis Séville, Toronto et Nottingham Forest avant de revenir dans le championnat français en 2017 Gazélec Ajaccio. Le défenseur compte également 14 sélections en équipe de Pologne avec laquelle il a disputé l'Euro 2012.

Un retour de Damien Perquis à Sochaux est donc plus que dans les "tuyaux" même si le dossier n'est pas encore bouclé. Les discussions sont toujours en cours.