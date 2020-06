FC Sochaux : des compensations pour les abonnés

Privés de 5 matches à Bonal avec l'arrêt du championnat pour cause de crise sanitaire, les abonnés du FC Sochaux-Montbéliard vont pouvoir bénéficier de compensations proposées par la direction du club pour la prochaine saison.

Chambly, Niort, Lens, Châteauroux et Orléans. Ce sont les 5 affiches dont les abonnés du FC Sochaux-Montbéliard ont été privé pour la saison 2019-2020. Le championnat de Ligue 2 a pris fin au terme de la 28ème journée et d'une défaite à Clermont (2-0). La crise du coronavirus a ainsi mis tout le football français à l'arrêt forcé. Du coup, pour compenser ce manque d'émotions sportives, et surtout une perte financière, la direction du FCSM annonce ce jeudi une série de propositions compensatoires pour ses abonnés.

Le FC Sochaux-Montbéliard propose aux abonnés deux solutions pour compenser les cinq matches de la saison 2019/2020 au Stade Bonal auxquels les abonnés n’ont pu assister :

- Un avoir d’un montant équivalent à 5/19e de la valeur totale de l’abonnement 2019/2020 (ou 5/9e pour un abonnement "mi-saison") qui sera valable pour une durée de 18 mois (à partir de la date de livraison de l’avoir) pour un réabonnement .

- Un don au FC Sochaux-Montbéliard, qui s’engage à reverser 30% du montant (toutes taxes comprises) à des actions sociales, de solidarité et d’aide au football amateur local.

Pour pouvoir bénéficier de ces modalités, il vous suffit de remplir le formulaire dédié sur le site web du club à partir du mercredi 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 août.

Le FCSM n'a pas encore acté de date pour l'ouverture de sa campagne d'abonnement. Mais ses offres seront proposées dès que les modalités d’organisations en fonction des conditions sanitaires seront connues précise le FCSM.