FC Sochaux : des joueurs expérimentés ciblés, porte fermée pour les départs... en cas de reprise en National

Le directeur sportif Julien Cordonnier prépare autant que possible une reprise du FC Sochaux-Montbéliard en National

Va-t-on (enfin) bientôt reparler d'une actualité sportive au FC Sochaux-Montbéliard ? Le staff se prépare autant que possible pour un début de saison en National. Problème : le club jaune et bleu ne sera fixé que ce jeudi 17 août sur son sort en 3e division. Le projet FCSM 2028 doit encore réunir 5 millions d'euros via des actionnaires privés afin de satisfaire les exigences de la DNCG.

Stopper la vague des départs, des joueurs au "profil National" ciblés

Pendant ce temps, le travail continue pour l'équipe réunie autour de Julien Cordonnier. Le directeur sportif se projette sur le début du championnat en National. Si l'effectif de la saison dernière en Ligue 2 a été pillé via des transferts ou des résiliations de contrat, à l'image du contrat libéré de Maxence Prévôt ( à sa demande ) l'ancien dirigeant de Châteauroux est très clair : "plus personne ne sortira du groupe professionnel de Sochaux, si ce n'est contre une indemnité financière valable, à partir du moment où chacun est gagnant."

En clair, les jeunes joueurs comme Nolan Galves ou Malcom Viltard sont invités à rester dans le groupe sochalien, malgré des sollicitations de plusieurs clubs de Ligue 2, comme l'admet Julien Cordonnier. Une différence est appliquée pour les derniers "rescapés" de la saison de Ligue 2 l'an dernier : une porte de sortie est accordée à Jodel Dossou ou Tony Mauricio, notamment en raison des gros salaires des deux joueurs.

Des réflexions sont également menées dans le sens des arrivées. Les postes sont déjà ciblés, et surtout les profils "il faut amener de la maturité, avec des joueurs connaissant la division" précise Julien Cordonnier, qui ne manque pas d'ambition malgré le contexte difficile.

La reprise de l'entrainement à Bonal

En attendant l'issue du feuilleton, les joueurs du groupe professionnel reprennent l'entrainement ce lundi à 10h à Bonal. Un invité de marque est attendu : Jean-Claude Plessis sera de passage au club pour un retour forcément très apprécié. Pierre Wantiez sera également présent le lundi après-midi au siège du FCSM, d'abord pour travailler sur l'objectif des 5 millions d'euros des partenaires privés.

Le calme domine toujours par contre du côté du château de Seloncourt : le retour des joueurs du centre de formation est prévu ce vendredi 18 août, en cas de décision favorable de la DNCG. Chaque jeune a été contacté pour surveiller la préparation physique, via un programme à distance. Mais comme le souligne Sylvain Matrisciano, nous sommes surtout inquiets "pour la scolarité des jeunes, et la reprise des championnats." Des joueurs du centre de formation retenus pour l'instant sous les couleurs jaune et bleu : ils n'ont pas le droit d'effectuer des tests dans d'autres clubs, en attendant que le FCSM soit (enfin) fixé sur son sort.