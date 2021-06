FC Sochaux : des arrivées espérées pour le début du mercato d'été

C'est parti pour le mercato d'été ! Le marché des transferts d'été s'ouvre en effet ce mercredi 9 juin 2021 pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et va durer jusqu'au 31 août. Trois mois de pistes, de contacts, de rumeurs, d'info, d'intox sur les recrues des clubs préférés des supporteurs comme à Sochaux qui va repartir en juillet pour une 8ème saison d'affilée dans l'antichambre de l'élite du football professionnel français. Avec l'ambition de jouer les premiers rôles et de viser le TOP 5. Si pour l'instant, aucun renfort n'est acté officiellement, les grandes manoeuvres qui ont commencé depuis plusieurs jours, devraient aboutir à moins trois arrivées.

Deux défenseurs et un milieu offensif tout proches de Sochaux

Les informations révélées ces derniers temps par certains médias spécialisés sur les arrivées probables de deux défenseurs "sont tout à fait avérées" nous confirme ce lundi Samuel Laurent. Le directeur général exécutif du FCSM précise bien que deux défenseurs, l'ex-Strasbourgeois, Ismaël Aaneba et Valentin Henry de Rodez sont en effet très, très proches de rejoindre le FCSM. "Il reste encore quelques détails à régler mais ça va se faire" affirme même le patron du club sochalien. Ces deux arrières latéraux, mais pouvant évoluer dans l'axe pour Aaneba, ou comme milieu excentré pour Henry, viendraient remplacer numériquement Salem M'Bakata, qui n'a pas souhaité continuer avec Sochaux "une grosse déception" selon Samuel Laurent, et Pape Abdou Paye avec qui Sochaux n'a pas réussi à se mettre d'accord pour une prolongation.

Tony Mauricio OK avec Sochaux, un défenseur géorgien dans le viseur

Autre recrutement en bonne voie, celui de Tony Mauricio. Le milieu de terrain offensif, passé par Valenciennes, est d'accord pour venir à Sochaux "Les négociations sont bien avancées avec son agent" précise encore Samuel Laurent. Reste à trouver un accord avec son club de Lens, pour un transfert ou pour un prêt selon le directeur général exécutif sochalien. Le FCSM s'intéresse également de très près à un défenseur international géorgien en la personne de Guram Kashia qui évolue au Lokomotiv Tbilissi "mais là encore, rien d'acté" selon le patron sochalien qui confirme, en revanche, le départ de Johan Martial qui n'a pas souhaité prolonger "là-encore, c'est une décision difficile à accepter" concède le dirigeant sochalien.

"Pas le droit à l'erreur en attaque" - Samuel Laurent

Sochaux cherche surtout des joueurs offensifs et un buteur. "Et dans ce secteur-là, on n'a pas de droit à l'erreur" insiste Samuel Laurent. Des joueurs sont déjà ciblés, notamment pour les profils de milieux excentrés "c'est le domaine (offensif) où _on doit vraiment trouver des joueurs de grande qualité, et y mettre le prix s'il faut parce que c'est ce qui nous a manqué cette saison"._Samuel Laurent aurait bien jeté son dévolu sur Mickaël L.e Bihan mais le buteur d'Auxerre a filé à Dijon, le nouvel ennemi régional en Ligue 2. Dénicher la perle rare en attaque est sûrement pour le FCSM un recrutement qui va prendre beaucoup de temps, et de l'argent !