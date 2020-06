FC Sochaux : discussions avancées pour une prolongation d'Omar Daf

C'est un Omar Daf serein et rassuré sur son avenir et celui de son staff qui s'est exprimé dans l'émission 100% FCSM de France Bleu Belfort Montbéliard. Concernant son avenir, l'entraîneur sochalien a indiqué que les discussions avec sa direction étaient bien avancées. Autrement dit, une possible prolongation de son contrat dans le Doubs est dans les tuyaux. Nommé en novembre 2018 à la tête de l'équipe première, l'ex défenseur des jaune et bleu est lié jusqu'en 2021 avec Sochaux.

Je fais partie du projet, je voulais l'entendre - Omar Daf, l'entraîneur du FCSM

Omar Daf rapporte ces échanges récents avec sa direction. " J'ai discuté avec le directeur sportif qui m'a confirmé que je faisais partie du projet. J'ai eu une discussion avec le directeur général Samuel Laurent qui me l'a aussi confirmé. Je suis serein. On va se rencontrer pour parler de mon contrat pour la suite et je suis très confiant. Leur discours m'a rassuré. Il ne nous reste qu'à bien finir ce mercato", indique l'ex international sénégalais très actif dans les négociations pour attirer notamment les défenseurs N'Dour et Pogba et le milieu Joseph Lopy de retour dans son club formateur. Omar Daf devrait donc pouvoir continuer son travail au sein du FCSM et doit rencontrer ses dirigeants prochainement.

Je suis très confiant pour la remontée en Ligue Un avec le FCSM

Avec ce signal envoyé par ses dirigeants, l'entraîneur se dit prêt à travailler pour l'avenir et pour atteindre l'objectif sportif qu'est la remontée du club en Ligue Un dans les trois années à venir. "Moi, je suis optimiste est très confiant pour cette remontée en Ligue Un avec le FCSM" dit-il. Faire partie du projet de Nenking était important aux yeux du technicien sochalien." Je voulais l'entendre. On a fait signer des joueurs sur trois ans. Je voulais savoir ce qu'il en était du staff. C'est toujours important de travailler dans la confiance et dans de bonnes conditions pour atteindre les objectifs", poursuit l'entraîneur. Samuel Laurent confirme que les discussions sont bien avancées mais il ne veut pas brûler les étapes. " On n'a jamais remis en cause la confiance qu'on lui accorde. Les choses se négocient. On va se laisser du temps, de la vision et des matchs avec une équipe qui semble avoir un meilleur niveau que la saison écoulée", indique le directeur général exécutif du FCSM.

Un choix qui serait cohérent pour les supporteurs

Du côté des supporteurs, cette probable prolongation d'Omar Daf n'est pas une surprise mais elle est rassurante si elle venait à se confirmer. " C'est parfaitement cohérent. Quand il est arrivé comme entraîneur, on était très mal parti avec Baskonia. On se dirigeait vers le National et peut-être même pire. Il a réussi à redresser la barre et à nous maintenir. Pour sa première saison complète, on finit 14ème et l'objectif était de terminer dans les quinze premiers. J'ai envie de dire que l'objectif a été accompli. Le voir prolonger, je trouve que c'est normal. C'est une bonne chose surtout qu'il a pu réaliser un recrutement à sa main en s'appuyant sur l'excellent travail de Philippe Raschke. S'il prolonge, il va pouvoir travailler avec un groupe qu'il a pu constituer", commente Fabrice Lefèvre, responsable du site internet planetesochaux.com.

On pourrait juger son travail sur une saison complète - Alexandre, fan du FCSM

Après avoir assuré le maintien en 2018/2019 et terminé 14e d'une saison 2019/2020 écourtée par la crise du coronavirus, Omar Daf s'est beaucoup investi dans la construction de sa nouvelle équipe pour l'exercice 2020/2021. Les fans du FCSM n'auraient pas compris qu'il ne fasse pas partie du projet de la nouvelle direction. S'il prolonge, ils vont également pouvoir mieux évaluer son travail. " On va pouvoir juger son travail sur une saison complète. On verra maintenant ce qu'il va pouvoir proposer comme jeu car parfois malheureusement, il était limité. Si on arrive à étoffer encore l'équipe avec une ou deux recrues sur certains points, il y aurait possibilité d'avoir une belle équipe qui pourra normalement jouer la première partie de tableau et peut-être après un peu plus aussi si ça va dans le bon sens", confie Alexandre, fidèle supporter du FCSM originaire du Haut-Doubs.

En quête d'un attaquant expérimenté

Le marché des transferts est déjà bien avancé dans le Doubs. Sochaux a déjà enregistré la venue de six renforts (deux par ligne) : les défenseurs N'Dour et Florentin Pogba, frère du champion du monde. Bryan Soumaré prêté par Dijon et Joseph Lopy, de retour dans son club formateur, viendront renforcer le milieu de terrain. En attaque, le jeune et talentueux lyonnais Yann Kitala et le valenciennois Steve Ambri arrivent aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Omar Daf a indiqué qu'il était encore à la recherche d'un attaquant expérimenté d'autant que le meilleur buteur de la saison écoulée Abdoulaye Sané semble sur le départ. Trouver le complément de Kitala en attaque est désormais la priorité pour Sochaux. La solution se trouve peut-être à l'étranger.

Omar Daf attend ses joueurs ce lundi 29 juin pour la reprise du championnat. La saison de Ligue 2 démarrera, si tout va bien en France d'ici là, le samedi 22 août.